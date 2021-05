Sundhedsstyrelsen: ’Det kan vi næppe fortælle en borger’

Ifølge interne dokumenter godkendte Sundhedsstyrelsen at hjemtage et højt specialiseret indgreb, før de overhovedet havde modtaget en ansøgning fra Rigshospitalet

Rigshospitalet og Sundhedsstyrelsen indgik i 2017 en aftale om, at hospitalet kunne udføre penisoperationer på personer, der ønsker at skifte køn. Men lige siden har beslutningen været plaget af problemer.

En lang række transkønnede samt fagpersoner har stillet alvorlige spørgsmål ved Rigets kompetencer og ekspertise til at udføre det højt specialiserede og komplicerede indgreb.

Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan Simon Gjerløv, der netop nu venter på sin 21. operation, har oplevet så alvorlige fejl og komplikationer, at det i årevis har ødelagt hans liv, alt imens den anerkendte, internationale organisation WPATH, der arbejder for at fremme transpersoners rettigheder i sundhedsvæsenet, har udtrykt alvorlig bekymring over situationen i Danmark.

Nu viser en aktindsigt i over 500 siders interne notater, emails og mødereferater, at selve beslutningen om at hjemtage operationerne fra udlandet blev truffet, før Styrelsen overhovedet havde modtaget en ansøgning med udredning af kompetencer - eller mangel på samme.

Styrelsen afviser at have godkendt ansøgningen på forhånd, men kan ikke svare på, hvordan processen så er forløbet.

Simon Gjerløv er en af de transpersoner, der har sat spørgsmålstegn ved Rigshosptialets kompetencer i Ekstra Bladet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mystisk 'fejl'

I et notat til Sundhedsministeriet skriver en medarbejder i Sundhedsstyrelsen, at styrelsen har godkendt Rigshospitalets ansøgning om at foretage penisoperationer den 28. februar 2017.

Men ansøgningen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, er dateret 18. april 2017 - næsten to måneder efter, at den angiveligt skulle være godkendt.

- Det virker ikke betryggende, lyder det fra Caroline Adolphsen, lektor i sundhedsret ved Aarhus Universitet.

- Det er jo indholdet i ansøgningen, herunder den faglige dokumentation for kvalifikationerne, der skal begrunde, hvorfor hjemtagelsen skal godkendes. Man sidder både som patient og fagperson tilbage med en mistanke om, at styrelsen ville godkende ansøgningen uanset indholdet, hvilket er stærkt bekymrende og slet ikke fagligt forsvarligt, siger hun.

Adspurgt om, hvorfor de to datoer ikke stemmer overens, oplyser Sundhedsstyrelsen, at der er tale om en ‘fejl’. Men det har ikke været muligt for styrelsen af svare på, hvornår ansøgningen så blev godkendt. Man ved det simpelthen ikke, lyder forklaringen.

Emil Ottesen er en af de sidste, der fik lavet en penisoperation i udlandet, inden de blev hjemtaget. Han er en del af det store kor, der både undrer sig og er utilfreds med beslutningen. Foto: Emil Agerskov

Padle lidt omkring timing?

Beslutningsprocessen skabte tilsyneladende forvirring blandt styrelsens medarbejdere. Mailkorrespondance, der indgår i aktindsigten, viser, hvordan ansatte i fællesskab forsøgte at besvare en henvendelse fra en borger, som undrede sig over beslutningen.

'Kære Ane. Kan jeg lokke dig til at se på denne i forlængelse af Rigets "ansøgning" - og padle lidt omkring timing, da vi jo har nikket til det på forhånd via Søren, men det kan vi næppe fortælle en borger?’, skrev en medarbejder til en anden i forbindelse med spørgsmålene.

- Det taler jo for sig selv og er helt åbenlyst problematisk, lyder det fra transmand Simon Gjerløv, der i sin tid stod bag borgerhenvendelsen og selv har været igennem en dansk operation med store komplikationer til følge.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvad det er, man ikke kunne fortælle en borger.

- Det er meget komplekst,(red. en ansøgningsproces), og der kommer mange mellemregninger ind. Der er mange nuancer i det, lyder svaret fra Agnethe Vale Nielsen, sektionsleder og overlæge ved Enhed for Sygehusplanlægning hos Sundhedsstyrelsen.

