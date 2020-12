Systematisk sexchikane på Joy Mogensens vagt: - Det gør mig harm

Tiden som ansat i Roskilde Kommunes Økonomiafdeling fra 2012 til 2014 vækker særdeles dårlige minder for Anja Jensen.

Hun blev udsat for systematisk sexchikane af en mandlig kollega, der konstant fulgte efter hende, tilbød hende skedemassage og stillede private spørgsmål om hendes 'singleliv'.

Stalket på toilettet: Anja blev syg af sexchikane

Arbejdsmarkedet Erhvervssikring har anerkendt sexchikanen og vurderet, at den var så slem, at Anja Jensen efterfølgende har udviklet en psykisk arbejdsskade.

- Nu skal jeg i gang med en udredning, psykologbehandling og formentligt antidepressiv medicin. Det synes jeg er voldsomt, når det kunne have været undgået med en ledelse, der sagde fra over for chikane og mobning, lyder det fra Anja Jensen, der i dag er sygemeldt.

Den øverste ledelse er daværende borgmester Joy Mogensen (S). En politiker, der påstår at forstå sexisme indadtil.

'Jeg fik kommentarer om mit tøj, mit udseende og om min alder. Jeg blev meget bevidst om, hvordan jeg klædte mig, og blev meget kysk over for mandlige kolleger,' har hun eksempelvis fortalt Berlingske om sin tid som nyt byrådsmedlem i Roskilde Kommune.

Men trods sine personlige erfaringer formåede Joy Mogensen ikke at forhindre lignende oplevelser for sine ansatte, da hun overtog topposten på rådhuset.

Både Anja Jensen og Bettina Jacobsen Aalsing oplevede sexchikane i Roskilde Kommune.

Vil ikke tage ansvar

Ekstra Bladet har efterspurgt et interview med kulturministeren for at få svar på, hvordan den type sexchikane, som Anja Jensen var udsat for, kunne ske på hendes vagt.

Men det ønsker Joy Mogensen ikke at deltage i.

'Kulturministeren henviser til Roskilde Kommune,' lyder det korte svar fra presseafdelingen.

Den selvsamme minister har ellers hyldet den debat, som Anja Jensen netop nu bidrager til.

'Jeg synes, det er en vigtig debat at tage netop for at sige til de unge kvinder derude: Hvis du nogle gange tror, det er dig, den er gal med. Det er det ikke. Bare giv igen. Så kan du ændre kulturen,' har hun tidligere sagt til TV2.

Bettina Jacobsen Aalsing (tv.) og Anja Jensen (th.) oplevede sexchikane fra den samme mand i Roskilde Kommunes økonomiafdeling. De gik begge til ledelsen. Alligevel er manden stadig ansat. Foto: Tariq Mikkel Khan

Manden, der systematisk sexchikanerede Anja Jensen, er stadig ansat i Roskilde Kommune. Og det er til trods for, at han, før Anja Jensen blev ansat, udsatte en anden kvindelig kollega for stort set det samme.

- Han fulgte efter mig ud til kaffemaskinen, fulgte efter mig til arkivering og fulgte efter mig ud på toilettet. Nogle gange kommenterede han min røv og sagde, at jeg så godt ud. Andre gange sad han bare og kiggede intenst på mig og slikkede sig om munden, har Bettina Jacobsen Aalsing forklaret til Ekstra Bladet.

Hun klagede til præcis samme leder i kommunen nogle år før Anja Jensen. De er begge uforstående over for, at manden stadig er ansat og nu arbejder med sårbare borgere.

- Det gør mig harm. Virkelig. Det er da at gøre fuldstændig grin med både Anja og mig, siger Bettina Jacobsen Aalsing.

Mikael Herbo Bay, HR-chef i Roskilde Kommune, erkender, at der er begået fejl i Anja Jensens sag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kommunen: Vi har begået fejl

Ekstra Bladet har gennem Roskilde Kommunes presseafdeling forsøgt at få et interview med den medarbejder, der chikanerede Anja Jensen og Bettina Jacobsen Aalsing. Manden har dog afvist at medvirke.

Til gengæld stiller kommunens HR-chef, Mikael Herbo Bay, op til et telefoninterview.

- Når det når så langt, at man får anerkendt en arbejdsskade, er det også klart, at vi som organisation ikke har gjort det godt nok, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har sådan set gennemarbejdet vores politik på området. Vi har sørget for, at der står tydeligt i vores personalepolitik, at vi ikke vil acceptere den adfærd, og vi har tydeliggjort over for vores ledelsesniveau, at man har handlepligt på de her sager.

- Men kan du forstå, hvis man synes, det klinger lidt hult, når så den her mand, som faktisk har to klager på sig, stadig er ansat hos jer?

- Jeg kommenterer ikke et igangværende ansættelsesforhold.