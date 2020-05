Tidligere anklager: - Lyder som en skjult mellemmand

Hvorvidt det var lovligt, at et transportfirma hyrede en offentligt ansats kæreste, bør undersøges nærmere, mener ekspert

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk

Som Ekstra Bladet søndag har kunnet afsløre, så blev kæresten til en offentligt ansat hyret af et transportfirma, der fik ordrer af den ansatte i det offentlige.

Ud over, at den ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og senere Jammerbugt Kommune gav sin kæreste, 'BN', millionordrer gennem sit firma for leje af et lager, blev BN altså sideløbende hyret af transportfirmaet, der også fik ordrer af BN's kæreste.

At BN gennem sit eget selskab blev hyret af transportfirmaet har selskabets direktør Lars Stokholm bekræftet.

Det havde dog været mere gennemsigtigt, hvis BN's kæreste, 'GC', havde hyret BN direkte gennem Forsvaret og kommunen, frem for at han arbejdede gennem transportfirmaet.

Parrets fede fidus: Kæresten fik penge fra transportfirma

Det mener i hvert fald Lotte Helms, der er tidligere politianklager og ph.d.-stipendiat i strafferet ved Syddansk Universitet.

- Det havde været mere reelt enten at lave et udbud, hvis man er oppe i de beløb, eller også at have lavet en aftale med kærestens firma, og så kunne han styre transportfirmaet, hvis det alligevel har været ham, der var sjakbajs, siger Lotte Helms ud fra det forelagte.

GC indkøbte som ansvarlig for inventaret på en række danske asylcentre i alt for 25,8 millioner kroner hos Stokholm Transport. Hvor mange af de penge, der endte i BN's firma, er uvist.



Hvem er 'GC' 'GC' er en kvinde på 57 år, der fra 1983 til 2014 var ansat i Forsvaret. Her arbejdede hun i det, der i dag kaldes Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Siden skiftede hun job til Jammerbugt Kommune, hvor hun var ansat frem til 2018. Begge steder var hun ansvarlig for inventar på en række danske asylcentre på vegne af Udlændingestyrelsen. Vis mere Luk

BN fungerede ifølge direktøren i Stokholm Transport som en sjakbajs på asylcentrene, når der skulle monteres eller afhentes inventar i forbindelse med åbning og lukning af centre.



Hvem er 'BN' 'BN' er en 61-årig mand, der er kæreste med 'GC'. Ifølge parret selv har de haft et forhold i al den tid, hvor GC var ansvarlig for inventaret på en lang række asylcentre. BN har sit egen firma, der ejer en række ejendomme. Blandt andet ejer selskabet en lagerejendom i Ringsted, som GC fra 2012-2016 lejede for i alt 4,1 millioner. BN er eneejer af selskabet. Vis mere Luk

Rent mel i posen

Ifølge Lotte Helms ser det ud til, at kæresteparret har forsøgt at skjule, at BN fik del i de over 300 millioner kroner, som GC administrerede.

- Det lugter af, at der er nogen, der ikke har helt rent mel i posen. Kæresten (BN, red.) lyder som en skjult mellemmand, fordi faktureringen sker mellem kæresten og det her transportfirma. Man kunne forestille sig, at man gerne ville skjule kærestens involvering gennem transportfirmaet, siger hun.

Forgyldte kæresten med skattekroner: - I min verden har jeg ikke gjort noget forkert

Lotte Helms synes dermed, at det bør undersøges nærmere, om der er tale om mandatsvig, hvis BN's relation til Stokholm Transport skyldes, at GC har ønsket at berige sin kæreste gennem transportfirmaet.

- Hvis han (BN, red.) blot var menig ansat i virksomheden, så kunne det godt være, at han havde været inde til chefen og sige: 'Jeg har hørt, at Jammerbugt Kommune har brug for sådan og sådan', og firmaet så efterfølgende kontaktede kommunen. Så havde han ikke haft nogen direkte indflydelse. Men det har han, når han er direktør i eget firma, siger hun.

Dermed kan sagen nu være endnu mere alvorlig, end da det tidligere blot var kendt, at GC sendte 4,1 millioner kroner til kærestens firma for leje af hans lager ved Ringsted.

- Jeg tænker umiddelbart, at det bærer mere brænde til det bål, vi tidligere har talt om (leje af BN's lager, red.).

Skærpende

Direktøren for Stokholm Transport afviser, at der var et pres eller en forventning fra GC om, at han hyrede hendes kærestes firma, når han udførte arbejde for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Jammerbugt Kommune bestilt af GC.

Ifølge direktøren, var BN ganske enkelt blot den bedste mand til arbejdet. Direktøren fortæller videre, at selskabet begyndte at få ordrer fra GC, efter hans søn mødte BN på en ferie i Tyrkiet omkring år 2012.

- Det bestyrker mistanken om, at der måske har foregået noget, men det er klart, at det skal bevises. Men jeg synes bestemt, det er værd at undersøge, når der både er det her eget firma involveret, og der tilsyneladende er en påfaldende tidsmæssig sammenhæng.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med både BN og GC, men de er ikke vendt tilbage.

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk