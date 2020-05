Tilsyn med dagbehandlingsskoler: - Dybt problematisk

Ekspert kalder det et 'hul i loven', at der ikke føres socialpædagogisk tilsyn med dagbehandlingsskoler, som tager sig af udsatte børn

Kommunerne betaler millioner for, at private dagbehandlingsskoler underviser og behandler udsatte børn.

Nu peger eksperter på, at der er et hul i loven, som betyder, at skolernes socialfaglige kvalitet ikke kigges efter i sømmene.

- Det er dybt problematisk, og der er grund til at være meget bekymret, siger Knud Aarup.

Han er tidligere direktør i Socialstyrelsen og i dag landsformand for Bedre Psykiatri.

- Vi taler om børn med et massivt behandlingsbehov, og det er enormt vigtigt at være sikker på kvaliteten af den behandling, som staten betaler for. Er man ikke det, er det penge ud af vinduet og en del af forklaringen på, hvorfor den her gruppe børn klarer sig dårligt i livet, siger han og slår fast:

- Det er et hul i loven, og politikerne må se at få rettet den fejl hurtigst muligt.

Knud Aarup er tidligere direktør i Socialstyrelsen og ved alt om tilsyn med socialpædagogiske tilbud. Foto: POLFOTO/Martin Lehmann

'Hullet' i loven betyder, at det eneste overordnede tilsyn, der føres med dagbehandlingsskoler, er et undervisningstilsyn.

Både Knud Aarup og socialpædagogernes fagforening påpeger, at børn på en dagbehandlingsskole netop har brug for mere end 'bare undervisning'.

- Det er jo ikke bare opbevaring og undervisning, børnene har brug for, siger Knud Aarup og bakkes op af formanden for Socialpædagogerne.

- Det er vores vigtigste opgave at sikre faglighed og kvalitet til udsatte. Derfor må der selvfølgelig ikke være behandlingssteder, som ligger under radaren og ikke får tilsyn. Det var jo sådan set derfor, vi opfandt Socialtilsynet, lyder det fra formanden, Benny Andersen.

Annika og Jespers datter Liva har gået på en behandlingsskole, hvor der ikke føres socialpædagogisk tilsyn. De mener, at stedet har forværret deres datters trivsel. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har bragt en række kritiske historier om Behandlingsskolerne, der er Danmarks største private udbyder af dagbehandlingstilbud.

Københavns Kommune fører socialpædagogisk tilsyn med virksomhedens skoler. På nær afdelingen Fortuna, som tager sig af nogle af de mest udfordrede børn med psykiske lidelser og diagnoser.

- Livas trivsel er blevet meget dårligere efter at have været på Fortuna. Hun er blevet depressiv, har fået selvmordstanker og har haft mange nedsmeltninger over de konstante ændringer i medicin, aftaler og personale, fortæller Livas forældre, Annika og Jesper.

Liva lider af svær autisme og har været på Behandlingsskolernes afdeling Fortuna i tre år. Forældreparret er et ud af flere, der har kontaktet Ekstra Bladet, fordi de mener, at afdelingen er 'uproffesionel' og 'uambitiøs'.

Københavns Kommune har siden 2017 sendt 61 elever på afdeling Fortuna, hvilket har kostet over 11 mio. kroner. Alligevel har de valgt ikke at føre overordnet tilsyn med behandlingsdelen.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at ejeren bag Behandlingsskolerne har trukket et tocifret millionbeløb ud af skolerne og puttet dem i egen lomme.

Behandlingsskolerne understreger over for Ekstra Bladet, at deres andre afdelinger klarer sig godt i de sociale tilsynsrapporter, og at de altid står til rådighed for 'personrettede' tilsyn, som er kommunernes tilsyn med det enkelte barn.

Men det personrettede tilsyn er mangelfuldt, mener Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen.

- Hvis der kun føres personrettede tilsyn, så ser myndighederne kun institutionerne gennem mange forskellige kikkerter - nemlig igennem de enkelte børn. Det begrænser i høj grad den viden, de kan få om stedet, siger han og uddyber:

Hvem er Behandlingsskolerne? Behandlingsskolerne er danmarks største private udbyder af dagbehandling og har ifølge deres hjemmeside cirka 450 elever. Et udtræk fra Udbudsvagten.dk viser, at kommunerne sidste år betalte skolerne 254 millioner kroner.

Ekstra Bladet har spurgt Behandlingsskolerne, som er de største private spillere på markedet, hvad de tænker om, at et overordnet socialpædagogisk tilsyn ikke er et lovkrav.

I et mailsvar skriver ejeren bag skolerne, Mads-Frederik Damgaard:

'Vi har gode erfaringer med tilsyn (...) Vi vil hilse det velkomment, hvis det fra politisk side besluttes, at der skal indføres et lovpligtigt driftsorienteret tilsyn'.