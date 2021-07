Underviser havde polititilhold mod elev: Skole fyrede ham ikke

VIA University College beholdt skandale-psykolog Michael Adam Guul som underviser, selvom han havde et polititilhold mod en sårbar elev

Politiets anklagemyndighed har tiltalt psykolog Michael Adam Guul for at have udsat sin tidligere elev, kæreste og sekretær for vold, trusler og afpresning.

Kvinden kom i slutningen af 2018 ud af forholdet og arbejdet ved hjælp af politiet, og siden da har psykologen haft et polititilhold mod hende.

- Alligevel kimede han mig ned. Han skrev fra alverdens fiktive profiler, og han begyndte i julen 2018 også at kontakte mig over min studiemail, fortæller den forurettede i sagen, Sophie Madsen.

På det tidspunkt var hun stadig elev, og Michael Adam Guul stadig underviser, på VIA University College, hvor de to oprindeligt mødte hinanden. Derfor kontaktede Sophie Madsen i januar 2019 skolen for at oplyse om tilholdet.

Henvendelsen fik dog ingen betydning for psykologens ansættelsesforhold. Til gengæld beskyldte uddannelseslederen få måneder senere Sophie Madsen for at sprede rygter.

'Jeg har fået en henvendelse om, at der verserer nogle rygter og sådan noget (..) I og med at jeg jo ikke har sagt noget ud i organisationen, så kan jeg jo sagtens se, hvor det måtte komme fra,' siger lederen til Sophie Madsen på den optagede telefonsamtale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Michael Adam Guul selv har benægtet alle anklager i straffesagen. Han indrømmer dog at have truet Sophie Madsen samt puffet og skubbet til hende med den forklaring, at hun er psykisk syg og selvskadende.

Sagen skulle have være afgjort i maj måned, men Michael Adam Guul udeblev fra retten.

Stop rygterne

Ekstra Bladet har set Sophie Madsens mail til skolens uddannelsesleder i januar 2019, hvori det fremgår, at hun - grundet tilholdet - ønsker hjælp til at forhindre underviseren i opsøge hende via skolens systemer eller i forbindelse med eksaminer.

‘Jeg har heller ikke ment, at det har været relevant eller passende at inddrage VIA før nu, hvor jeg er i potentiel fare på grund af Michael. Denne fare, jeg beskriver, er baseret på Michaels egne udsagn til mig, hvor Michael blandt andet har truet mig og min familie på livet,' skriver hun også i sin mail.

Heri understreger Sophie Madsen desuden, at hun skriver på opfordring fra politiet, og hun vedhæfter i den forbindelse kontaktoplysningerne til en betjent, såfremt skolen betvivler eller har spørgsmål til sagen.

Alligevel opfatter lederen tilsyneladende sagen som rygter, som Sophie Madsen bør stoppe.

'Nu er du så også vidende om, at der er rygter, der går. Og så lad os stoppe den der. Og så håbe på, det ikke florerer videre. Fordi jeg mener ikke, det er hensigtsmæssigt for nogen. Heller ikke for uddannelsen,' siger hun blandt andet i samtalen få måneder senere.

- Det er jo tragikomisk. Hun prøver at få mig til at lyve om noget, hun kalder rygter, og lige om lidt skal vi i retten med det hele. Det er jo ikke for sjov, siger Sophie Madsen i den forbindelse.

Michael Adam Guul har forklaret, at han indimellem føler sig nødsaget til at true folk

Arena for hævn

I telefonsamtalen bliver Sophie Madsen desuden beskyldt for at bruge institutionen som 'arena for hævn'.

'Du skal ikke bruge den her arena til at lave din personlige hævn over en tidligere kæreste,' siger lederen og uddyber, at Sophie Madsen er 'ude i det private', hvis hun spreder rygter for at få hævn over psykologen.

På det tidspunkt var det mindre end et halvt år siden, Sophie Madsen kom væk fra psykologen ved hjælp fra politiet. Og hun har siden da fået konstateret ptsd på baggrund af forholdet.

- Det gør det jo bare enormt hårdt som offer i en sag at blive mødt på den måde af de instanser, der faktisk skulle hjælpe en, siger Sophie Madsen.

- Jeg har på ingen måde en følelse af, at de har taget mig alvorlig på det menneskelige plan. Det har kun været, 'hvordan dysser vi det her ned’.

Straffesagen mod psykologen skulle være afgjort i maj måned, men Michael Adam Guul udeblev fra retten. Foto: Tariq Mikkel Khan

Anbefaling og pæn afsked

Selvom skolen blev orienteret om tilholdet, valgte de ikke at fyre underviseren. Det fremgår af en mail sendt ud af selvsamme uddannelsesleder nogle måneder efter Sophie Madsens henvendelse. Her skriver lederen, at psykologen - til stor beklagelse - har sagt sit job op.

'Det er med stor beklagelse, jeg kan meddele, at Michael Adam Guul har valgt at opsige sin stilling. (...) Tak til Michael for din store betydning og indsats for uddannelsen. Michael har altid stået for høje ambitioner og krav og dermed har bidraget til at udfordre og løfte både studerende og kolleger. Det bliver et stort tab,' står der i den interne mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Derudover har Michael Adam Guul selv offentliggjort en udtalelse, som lederen sendte med ham ud af døren.

'Michael Adam Guul har igennem alle årene været en yderst respekteret og velanskrevet underviser og kollega, der aktivt har medvirket til at sikre uddannelsesens høje faglige niveau,' skriver hun blandt andet i sin anbefaling fra juni 2019.

VIA's prorektor: - Det kan jeg ikke kommentere på

Ekstra Bladet har efterspurgt interview med den pågældende uddannelsesleder. Men det afviser hun og skolen. I stedet stiller institutionens prorektor, Gitte Sommer Harris, op.

- Jeg synes, det er en dybt beklagelig sag, lyder hendes overordnede kommentar.

- Hvad tænker du om, at man har en underviser, der har et polititilhold på en elev?

- Det synes jeg da er voldsomt. Det er måske det, jeg kan sige til det.

- Hvorfor er det ikke fyringsgrundlag, at en underviser har et polititilhold mod en elev?

- Jamen, det kan jeg simpelthen ikke kommentere på.

- Hvad skal der så til, før man fyrer en underviser på VIA?

- Det kan man jo ikke opstille nogle generelle regler for. Så det kan jeg ikke kommentere mere på, lyder svaret endnu en gang.

Ikke normal procedure

Prorektor Gitte Sommer Harris vedkender, at de rosende ord til Michael Adam Guul i forbindelse med hans afgang ser 'mega underligt ud' udefra, men understreger, at skolen har 'handlet i sagen'.

- Jeg beklager den måde, der er blevet kommunikeret til Sophie på. Helt sikkert. Ingen tvivl om det. Med den tilføjelse, at der er handlet i den her sag, og det kan jeg på grund af de givne rammer, vi har i forhold til tavshedspligt, ikke komme ind på.

Hun beklager desuden opkaldet til Sophie Madsen med beskyldninger om rygter og hævn.

- Jeg tror, vi skal blive meget bedre til at kommunikere i de her situationer, lyder det.

- Hvorfor mener hun (uddannelseslederen, red.), at Sophie bruger VIA som arena for hævn?

- Jamen, det ved jeg simpelthen ikke du. Det kan jeg jo ikke kommentere på her.

Ingen viden

Gitte Sommer Harris understreger, at de mange alvorlige forhold, der indgår i straffesagen mod Michael Adam Guul, først er blevet dem bekendt efterfølgende.

- Det var på ingen måde informationer, vi havde på et tidspunkt. Så det er dybt chokerende, siger prorektoren.

Ekstra Bladet spørger derfor, hvorvidt skolen kontaktede den betjent, Sophie Madsen henviste til i sin mail, for at undersøge forholdene i den konkrete sag.

- Det har jeg ingen viden om, om vi kunne have gjort. Og det vil jeg selvfølgelig se på, om der er noget, vi har overset i den håndtering.

- Hvad gjorde I for at undersøge sagen?

- Det er jeg faktisk ikke vidende om.