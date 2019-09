Den Gyldne Mikrofon: Akut frygt for staffeli-cocker

Kampen for at høste stemmer nok til at hente en statuette er gået i gang

Den 20. september uddeles Ekstra Bladets radiopris, Den Gyldne Mikrofon, ved Prix Radio.

Det er 13. gang, at den eftertragtede pris skal overrækkes til den eller de radioværter, som Ekstra Bladets læsere - og dermed ivrige radiolyttere - synes gør det allerbedst i æteren.

Ekstra Bladets læsere har allerede nomineret ti værter eller værtspar, som nu er med i det hæsblæsende kapløb om at vinde en af de to gyldne statuetter, der er på spil. En, der er dedikeret til en vært, der når ud til hele nationen, og en til en regional eller lokal radiovært.

Se også: Nominér, nominér, nominér: Hvem er årets bedste radiovært?

I denne uge afsløres de ti nominerede her på ekstrabladet.dk med en videohilsen, som de selv har lavet. Derefter skydes selve afstemningen i gang.

Blandt de nominerede er de morgenfriske værter fra Radio Globus. 'Vækkelsprædikanterne', hedder trioen, der tager både tager bar mave og kækt ordspil i brug i kampen for at få fingre i en statuette.

Ekstra Bladet har også nomineret Simone og Niklas fra 'Go' Morgen Aarhus' på 'Go'FM. Og for dem handler det ikke om at være med - men udelukkende om at vinde!

Se også: Den Gyldne Mikrofon: Tidligere vindere