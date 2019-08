Sidste chance: Hvem er årets bedste radiovært?

Det vælter ind med gode bud, men du kan stadig nå at være med til at finde frem til landets bedste radiovært, når Den Gyldne Mikrofon skal uddeles for 13. gang.

Du kan nu være med til at nominere din favoritvært til Ekstra Bladets eftertragtede lytterpris, Den Gyldne Mikrofon, som uddeles i september. Nominér den eller de værter, som du mener sender det fedeste program ud af højtaleren.

Lige som i 2018 sætter vi i år hele hele to af de gyldne statuetter på højkant. Én til den bedste radiovært, der når ud til hele nationen, og én til den bedste lokale eller regionale vært. I første omgang skal der findes fem nominerede i hver kategori.

For begge priser gælder det selvfølgelig, at det som altid er jer læsere, der både nominerer de ti finalister og i sidste ende kårer vinderne. Det faktum, at det 100 procent er en lytterpris, gør, at Den Gyldne Mikrofon er en, man rigtig gerne vil hædres med, hvis man er radiovært.

Mai-Britt Vingsøe, Dennis Ravn, Signe Krarup nuppede sidste år Den Gyldne Mikrofon for femte gang i træk. Foto: Jonas Olufson

I Den Gyldne Mikrofons første leveår sad forskellige P3-værter solidt på prisen, men de seneste år har det været de morgenfriske værter på NOVAs morgenshow ’GO’ NOVA’, der i suveræn stil har snuppet den ene Gyldne Mikrofon med hjem efter den anden. Mon de løber med endnu en pris i år?

Så skal der nomineres

Som Den Gyldne Mikrofon-tradition foreskriver, er det i første omgang de ti nominerede til prisen, der skal findes. Og det er her, at du kære læser - og radiolytter - kommer ind i billedet.

Send dit bud på, hvem der gør det bedst i æteren til mikrofon@eb.dk senest torsdag 29. august klokken 12.00. Nominér kun én - enten en national eller en regional vært, og skriv gerne en kort begrundelse for din nominering.

Afstemningen blandt de nominerede skydes i gang her på ekstrabladet.dk 13. september.

Vinderen af Den Gyldne Mikrofon kåres ved stor prisfest i København fredag 20. september, hvor Prix Radio hylder radiobranchen.