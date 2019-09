Sidste chance: Hvem skal vinde fornem statuette?

På fredag skal Ekstra Bladets radiopris, Den Gyldne Mikrofon, uddeles til Danmarks bedste radioværter.

Det sker ved den store branche-fest Prix Radio i København, hvor stemmerne fra din radio er samlet.

Siden i mandags har vi her på ekstrabladet.dk offentliggjort de nominerede til Den Gyldne Mikrofon, der i år uddeles for 13. gang.

Ligesom sidste år er der hele to af de gyldne statuetter på højkant. Én til den bedste radiovært, der når ud til hele nationen, og én til den bedste lokale eller regionale vært.

Nu er det endelig tid til at stemme!

Alle de ti nominerede er blevet bedt om at levere en videohilsen til ekstrabladet.dk, - det har otte valgt at gøre, og flere har været kreative i deres charmeoffentiv for at hente stemmer. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, kan du se videohilsnerne i bunden af denne artikel.

Du kan stemme på din yndlingsvært - eller dine yndlingsværter - helt frem til torsdag 19. september klokken 10. På grund af tekniske problemer har vi valgt at lade afstemningen kører et lille døgn mere end først meddelt.

Først på selve festaftenen den 20. september vil vinderne blive afsløret.

Det er som altid Ekstra Bladet læsere, der både nominerer og kårer vinderen. Med andre ord er det en pris, man rigtig gerne vil vinde, hvis man er radiovært.

Hvis du drømmer om at feste med din yndlings-radiovært, har du mulighed for at deltage i konkurrencen om at komme med til prisfesten - en fedt og festlige aften med god mad, et glas vin eller to og så en masse radiopriser, der skal uddeles.

