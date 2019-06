Paludan om TV2-dokumentar: Voldelige børn er ikke danskere

Stram Kurs-leder Rasmus Paludan giver nu sit besyv med til partiledernes debat om den dokumentar, som TV2 har bragt om københavnske daginstitutioner.

- Der var voldelige børn. Og de børn var ikke børn af etniske danskere, siger Rasmus Paludan.

Se også: Efter afslørende tv-dokumentar: Nu står pædagogmedhjælper frem

Partilederen får umiddelbart kort efter svar på tiltale fra Morten Østergaard (R), der understreger, at ingen børn fødes voldelige, som får Stram Kurs-lederen til at vende øjne og sukke dybt.

Skjulte optagelser, foretaget af TV2 i forbindelse med en dokumentar, viser, hvordan børn bliver forsømt på to daginstitutioner i Københavns Kommune. Her er der tale om en institution på Vesterbro. Foto: Kristian Friis/TV

Flere pædagoger

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, siger i samme forbindelse, at hendes krav til kommunerne efter valget er, at der skal ansættes flere pædagoger.

Derudover er det også vigtigt at sikre værdighed i ældreplejen, tilføjer hun. Formanden siger ikke, at hun vil have minimumsnormeringer.

SF's formand vil til gengæld gerne tale om at prioritere børn højere i fremtiden.

- Vi starter med børnene, men der skal ikke være tvivl om, at vi foreslår generelt at løfte velfærden, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl indskyder, der er talt for lidt om ældre i valgkampen.

- Ældre synes jeg, vi skal give noget ekstra for at sikre, at det er trygt at blive ældre, uanset hvor man bor i Danmark.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, påpeger, at det er vigtigt at fokusere på ledelsen i daginstitutionerne og ikke kun normeringer

Se også: Efter rædselsdokumentar: Forstå tilsynsrapporterne

Se også: Efter dokumentar: Flertal kræver skærpet tilsyn

Se også: Forælder til barn i institution fra TV2-dokumentar: - Alt var kaos

Se også: Før afsløring om kritisable forhold: Kommune sendte advarsler til forældre

Se også: Kommuner følger trop: Læs tilsynsrapporten fra dit barns daginstitution