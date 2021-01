Superliga-talent skifter til 2. division

SønderjyskE siger farvel til forsvarsspilleren Mads Steenberg, knap et halvt år før hans kontrakt stod til at udløbe. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Superliga-klubben og Mads Steenberg er blevet enige om at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, så han kan skifte til Middelfart Boldklub i den ene halvdel 2. division på en fri transfer.

Her skal han jagte spilletid, som der ikke var udsigt til i SønderjyskE.

- Mads Steenberg er gået hele vejen igennem vores akademi, og han har budt sig godt til i træningen med 3F Superliga-truppen, men vi er godt besat i forsvaret, og der var ikke udsigt til ret meget spilletid i foråret, og derfor er vi blevet enige om, at han nu skal jagte spilleminutter et andet sted, så han kan fortsætte sin udvikling. Vi takker ham for tiden i klubben og ønsker ham alt det bedste, og vi vil følge hans udvikling nøje fremover, siger sønderjydernes sportschef Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

Middelfart Boldklub bekræfter også handlen og oplyser, at den 19-årige forsvarsspiller har fået en toårig aftale. Samtidig oplyser de, at de allerede i sommer prøvede at få fingrene i Mads Steenberg.

- Vi har haft øje på Mads Steenberg i noget tid, og forsøgte allerede i sommers at hente ham til Middelfart. Her valgte han dog helt forståeligt at prøve sig af med en Superliga-kontrakt i Sønderjyske.

- Det er derfor meget glædelig at vi, efter god dialog med både Steenberg og Sønderjyske, nu har fået skiftet på plads. I Steenberg får vi en ydmyg, hårdtarbejdende og træningsparat spiller, som kommer til at supplere vores øvrige forsvarsspillere perfekt. Vi glæder os til at følge Steenbergs udvikling i de kommende år, udtaler direktør Søren Godskesen ifølge klubbens hjemmeside.

Mads Steenberg blev i sommer rykket op i førsteholdstruppen i SønderjyskE, men nåede aldrig at få debut.

