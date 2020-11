100 mandariner solgt for 60.000 kroner

Det er ikke nødvendigvis let at svømme i penge, for det kan jo være, at man ikke aner, hvad man skal bruge sin formue på.

Nogle køber en lækker sportsvogn, andre et eksklusivt armbåndsur.

Men hvorfor ikke også en kasse gode mandariner?

Det lader til at have været rationalet hos en anonym japaner, der torsdag betalte en million japanske yen for en kejsertrækasse med 20 kilo mandariner.

Det svarer til 60.000 danske kroner eller en kilopris på 3000 kroner.

Det skriver CNN.

Ikke set i 100 år: Nu er kamæleon genopdaget

I Japan spiser de mandariner

Japanere elsker eksklusive råvarer, og mange har nok hørt om kobekød, der går for at være det bedste og dyreste oksekød i verden.

En ekspert fortæller til CNN, at japanere har et særligt forhold til frugt, der af mange bliver betragtet som en luksusvare.

Mandariner er en af landets mest populære frugter, og førnævnte mandariner, der blev solgt på en propfyldt auktion i Tokyo, skulle efter sigende være særligt lækre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Japan er det ikke unormalt, at man sælger frugt på auktion. Foto: JA Nishiuwa

Der er tale om satsuma-mandariner (også kendt som mikan), en citrusfrugt, som man meget sjældent støder på hos danske frugthandlere.

Det pågældende parti er dyrket i Nishiuwa-regionen på øen Shikoku.

- Mandarinerne er dyrket med det, vi kalder 'tre sole'. Lyset fra den rigtige sol, det reflekterende lys fra havet og det reflekterende lys fra stenmurene på marken, siger Shin Asai, der arbejder med mandarinproduktion i området, til CNN.

Thailand vil overvåge turister med digitalt armbånd

Falder på et tørt sted

Selv om det alt sammen lyder meget godt, så er satsuma-mandarinerne ikke mere eksklusive, end at de normalt går for 475 kroner for ti kilo. Altså har den appelsinglade og efter alt at dømme velstillede japaner betalt overpris.

CNN spekulerer i, at det høje bud kan være ment som en gestus for at fejre begyndelsen på den nye mandarinsæson.

- Første auktion er utrolig vigtig for frugtindustrien siger Shin Asai.

- Det er her, at kvaliteten af årets frugthøst bliver evalueret. Det har stor betydning for det efterfølgende salg.

Shin Asai melder, at de 60.000 kroner faldet på et tørt sted. Også mandarinbranchen har været negativt påvirket af den verdensomspændende sundhedskrise.

Første gang i 120 år: Skjult koralrev fundet ud for Australiens kyst