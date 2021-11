11-årig fik kønssygdom efter svømmetur i Italien

Pigen blev angiveligt smittet med gonorré efter at have badet i den vulkanske sø Specchio di Venere

Sidste år var en østrigsk familie på ferie i Italien ved øen Pantelleria, som ligger ud for Siciliens kyst.

Familien, som består af far, mor og deres to døtre, var i løbet af ferien forbi den vulkanske sø Specchio di Venere, hvor de tog sig en badetur.

Svømmeturen fik uheldigvis nogle ærgerlige konsekvenser for familiens 11-årige datter.

To dage efter fik hun nemlig en uforklarlig og brændende smerte mellem benene.

Det skriver det norske medie Dagbladet, som henviser til en rapport, der er udgivet i Journal of Medical Case Reports, og som er forfattet af to læger fra henholdsvis Auckland University i New Zealand og Salzburg Universitet i Østrig.

Smittet med gonorré

I rapporten behandler de to læger mistanken om, at svømmeturen i søen kunne være skyld i pigens smerter.

Pigens forældre tog til læge, imens de fortsat var på ferien i Italien, hvor den 11-årig blev ordineret en creme mod svampeinfektion.

Det viste sig dog, at cremen ikke kunne kurere pigens ubehag, og derfor opsøgte familien egen læge, da de kom hjem til Østrig.

Her viste det sig, at pigen fejlede noget uventet. Hun var nemlig smittet med kønssygdommen gonorré - en seksuelt overført sygdom.

Resten af familien blev efterfølgende testet, og ingen af dem havde gonorré.

Ekstremt sjældent

Den 11-årige afviste, at hun havde været seksuel aktiv, hvilket gav dybe panderynker hos lægen.

Hvordan blev hun så smittet med gonorré?

I rapporten fra Journal of Medical Case Reports skriver de to læger, at pigen formentlig er blevet smittet på sin svømmetur i Specchio di Venere.

Det vurderer de på baggrund af, hvornår pigens symptomer indtraf, og samtidig henviser de til andre tilfælde, hvor blandt andet børn, som var indlagte på børnehospitaler, blev syge med gonorré efter at have været i fælles bad.

- Vores rapport bidrager med at illustrere, at den meget usædvanlige diagnose hos et barn kan være resultatet af en ikke-seksuel overførsel af infektionen, og at forurenede, varme bassiner er en meget sjælden kilde til infektionen, som bør overvejes, konkluderer de to læger i rapporten.