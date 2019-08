12-årig finder tand fra mammut på ferie

Det kan være kedeligt for børn at stå stille og smile, når familien skal tage billeder på ferien.

Men hvis man får øje på en mammuttand, så kommer der måske alligevel et ekstra stort smil. Det skete for den 12-årige Jackson Hepner.

Jackson Hepner var på ferie sammen med sin familie på resortet The Inn at Honey Run i Millersburg, Ohio i juli. En lille bæk løber igennem resortet, og her besluttede familien sig for at tage billeder. I en pause fra billederne, gik den 12-årige dreng langs vandkanten, da han fik øje på noget spændende.

Langs vandkanten lå et mærkværdigt objekt, som var smurt ind i mudder. Han trak det op af vandet. Han havde fundet noget, der lignede en tand.

Vil have den tilbage

Hans familie kontaktede flere professorer i området, blandt andet professor i arkæologi ved Wooster College Nick Kardulias, som bekræftede, at der var tale om en mammuttand. Det skriver CNN.

- Han har været meget begejstret siden fundet, og den begejstring er vokset med den stigende interesse for historien, siger Josh Hepner, drengens far, til CNN.

Jackson Hepner skrev et brev til forskerne, hvor han forklarede, hvor han fandt tanden. Til sidst i brevet skrev han:

- Jeg vil gerne have tanden tilbage så hurtigt som muligt. Jeg vil gerne vise den til mine venner.

Brevet fra den 12-årige Jackson Hepner.

Tanden viste sig at stamme fra en uldhåret mammut, som uddøde for omkring 10.000 - 12.000 år siden.

Flere forskere har i mange år forsøgt at gendanne DNA fra mammut-fossiler, så de kan klone mammutter og vække det uddøde dyr til live igen. Men teknologien er endnu ikke udviklet til at kunne gennemføre forsøget.