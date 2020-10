12-årig mister arm efter hajangreb ved dansk charterfavorit

Et hajangreb har kostet en 12-årig dreng fra Ukraine sin ene arm på en ferie i det populære rejsemål Sharm el-Sheikh i Egypten.

Det skriver Independent.

Ulykken fandt sted, da drengen var ude at snorkle med sin mor og en lokal guide i det nærtliggende Ras Mohammed, som er et naturreservat med koralrev og mangrover.

De egyptiske myndigheder har suspenderet alle aktiviteter i området.

Yderligere detaljer har de egyptiske myndigheder ikke meldt ud, men CNN citerer et lokalt medie for, at i alt fem personer skulle være kommet til skade under hajangrebet.

Guiden har angiveligt mistet et ben, mens moren har fået 'dybe sår'. Dette er dog ikke blevet bekræftet fra officielt hold.

Allerede i weekenden - altså inden angrebet fandt sted - blev der optaget videoer af en to meter lang og særdeles aggressiv haj i Ras Mohammed. Man mener derfor, at der er tale om en oceanisk hvidtippet haj.

Ikke et engangstilfælde

Ukrainske myndigheder meddeler, at den 12-årige dreng ligger på intensivafdelingen, og at man forgæves har forsøgt at redde hans arm.

Hajangreb er sjældne i Sharm el-Sheikh, der ligesom et andet populært charterrejsemål blandt danske turister, Hurghada, ligger ud til Det Røde Hav.

Der er dog ikke tale om et engangstilfælde. I 2010 kostede det en tysk turist livet og flere sårede, da en bølge af hajangreb fandt sted over en periode på fem dage.

