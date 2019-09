12-årig tvunget til at fjerne hijab i lufthavnen

En 12-årig squashspiller på det amerikanske landshold skulle i starten af august flyve fra San Fransisco til Toronto for at spille kamp, men blev stoppet ved gaten.

Grunden var, at hun havde tørklæde på - en hijab - som hun ikke havde på sit pasbillede.

Selvom pigen, Fatima Abdelrahman, ikke havde problemer med at komme igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen, så mente medarbejderen ved Air Canada, at de skulle se hende uden tørklæde, før de ville lade hende flyve afsted.

Den mandlige medarbejder afviste, at Fatima Abdelrahman kunne tage sit tørklæde af i et privat rum, så pigen måtte tage sit tørklæde af i tunnelen ud til flyet foran en kvindelig medarbejder, samtidig med at andre passagerer boardede flyet.

Ifølge Fatima Abdelrahman, som i dag er 13 år, kiggede medarbejderen blot hurtigt på hendes hår uden at sammenligne hende med billedet i hendes pas.

På vej hjem fra squash-turneringen i Toronto, blev hun ikke bedt om at fjerne sit hovedtørklæde og kunne boarde flyet uden problemer.

Diskrimination og chikane af muslimer

Den muslimske menneskerettighedsorganisation CAIR har nu taget sagen op. Det er den anden sag på kort tid, hvor flyselskaber profilerer muslimer til at udgøre en sikkerhedsbekymring.

CAIR mener, at Air Canada-medarbejderen diskriminerede imod Fatima Abdelrahman ved at tvinge hende til at tage sin hijab af. Organisationen har derfor indgivet en klage til Air Canada, hvor de beder flyselskabet om, 'hurtigst muligt at ændre deres politikker, så de forhindrer diskrimination og chikane af deres kunder baseret på race, nationalitet og religion'.

De opfordrer samtidig Air Canada til at træne deres medarbejdere i kulturelle kompetencer. Samtidig kræver de også, at Air Canada giver en økonomisk kompensation til Fatima Abdelrahman for den følelsesmæssige stress, som hun har været igennem. Det skriver Huffington Post.

- Det er forkert, og jeg mener ikke, at nogen som bærer en form for religiøs hovedbeklædning eller religiøst tøj skal igennem denne selektive form for diskrimination, siger Fatima Abdelrahman til Huffington Post.

Air Canada vil ikke kommentere sagen

I en email-korrespondance mellem Fatima Abdelrahmans familie og Air Canada undskylder flyselskabet, men skriver samtidig, at det var et nødvendigt sikkerhedstjek.

- Vi anerkender din og din søsters skuffelse over identifikationstjekket, som blev foretaget, da hun skulle flyve til Canada. Air Canada må følge canadisk lovgivning, som kræver, at vi kan sammenligne hele passagerens ansigt med billedet vist på passet, før man kan boarde et fly, skrev en talsperson for Air Canada til familien.

The Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) var ikke involveret i hændelsen, men siger til det canadiske medie National Post, at passagerer gerne må beholde deres hovedbeklædning på i screeningsprocessen.

Flere amerikanske og canadiske medier har taget sagen op, men det er ikke lykkedes dem at få en kommentar fra Air Canada.