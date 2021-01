120.000 danskere må vente: Stort marked tvunget til at udsætte

Et af Danmarks største kræmmermarkeder har opgivet at blive afholdt på denne side af sommerferien

Normalt er det så sikkert som amen i kirken, at Døllefjelde Musse Marked løber af stablen i St. Bededagsferien.

Ja, faktisk har kræmmermarkedet 'St. Bededagsferien' skrevet ind i sit logo.

Men sådan bliver det ikke i år. Det skriver arrangørerne på Facebook.

- Bestyrelsen må konstatere, at det på ingen måde vil være muligt at afholde marked i St. Bededagsferien.

- Med en vaccinationsplan, som siger, at vi alle har mulighed for at blive vaccineret inden sommerferien, tror vi på, at restriktionerne herefter vil blive ophævet. Det betyder, at vi kan finde en vej ud i friheden og ud til markedspladsen.

Derfor er kræmmermarkedet, der er blandt Danmark største med 120.000 besøgende, blevet rykket til dagene 2. til 5. september.

- Det bliver et marked, som stort set ligner det vi kender.

- Vi starter torsdag aften med god musik og afvikler marked fredag, lørdag og søndag.

Sidste år blev Døllefjelde Musse Marked aflyst som følge af coronapandemien.

