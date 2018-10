13-årig i kritisk tilstand efter hajangreb

En teenagedreng fik voldsomme skader i overkroppen som følge af et hajangreb i weekenden

Myndighederne i det amerikanske ferieparadis Californien er i øjeblikket på jagt efter en haj, som i weekenden angreb en blot 13-årig dreng, der lørdag morgen dykkede efter hummere.

Det skriver AP og New York Times.

Hajangrebet blev opdaget af øvrige dykkere, da teenagedrengen ved navn Keane Hayes efter sigende begyndte at skrige i smerte, hvorefter han blev reddet i land og hastet til Rady Children’s Hospital i San Diego.

- Jeg troede først, der var én, som havde fanget noget stort og var begejstret, men så opdagede jeg, at han råbte: ’Jeg er blevet bidt! Hjælp, hjælp, hjælp!', fortæller Chad Hammel, som derefter hjalp drengen i sikkerhed ved hjælp af en kajak.

Den 13-årige var ved bevidsthed og kunne snakke, da han blev fløjet til hospitalet i kritisk tilstand på grund af voldsomme bid i overkroppen, men det forventes, at han vil komme sig fuldstændig igen.

- Patienten fik meget hurtig behandling af traume-lægerne, men det er en sjælden skade. I de 10 år jeg har arbejdet her, har jeg aldrig set en skade som denne, siger Timothy Faibanks, som er kirurg på hospitalet, hvor teenagedrengen er indlagt, til New York Times.

Har ikke fundet hajen

Hajangrebet fandt sted i godt 2,7 meter dybt vand knap 200 meter fra kysten ved strandbyen Encinitas i det sydlige Californien.

Hajen var omkring 3,5 meter lang, men er altså ikke blevet fundet endnu. Det er uvist, hvilken art hajen tilhører, fortæller Chris Lowe fra Long Beach State University Shark Lab i en skriftlig udtalelse.

Stranden lukkede for offentligheden umiddelbart efter hajangrebet lørdag, og omkring 6,5 kilometer af stranden er stadigvæk lukket mandag morgen.

Den 13-åriges familie har nu oprettet en GoFundMe-side for at få dækket hospitalsomkostningerne. Målet var 20.000 dollars (130.000 kroner), men indsamlingen er allerede oppe på over 22.000 dollars.

