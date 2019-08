130 fly aflyst: Mand gik ud ad den forkerte dør

I lufthavnen skal man helst ikke bruge nødudgangen, medmindre det virkelig er et nødstilfælde.

Det fandt en spansk mand i starten af 20'erne ud af tirsdag morgen i denne uge, da han var på vej frem fra en ferie i Thailand.

Han kunne ikke finde vej i München Lufthavn, som er Tysklands næststørste, og valgte derfor at åbne en nødudgang. Det medførte, at dele af lufthavnen blev evakueret. Det skriver flere medier. Blandt andet The Local i Tyskland og spanske El Pais.

130 fly blev aflyst og 7500 passagerer blev påvirket af forsinkelser.

Forvirret spansk mand

Lufthavnens Terminal 1 og 2 var evakueret i omkring fire timer, fordi lufthavnspolitiet ikke kunne finde manden.

Spanieren blev til sidst fundet og afhørt af de tyske sikkerhedsstyrker.

Han forklarede, at han gik på toilettet lige efter ankomsten fra Bangkok, men da han kom ud igen, var alle hans medpassagerer væk, og det gjorde ham desorienteret. Han skulle kun mellemlande i München. Han begyndte derfor at lede efter sit fly til Madrid, men han kunne ikke finde det.

På et tidspunkt trykkede han på en knap, som åbnede en nødudgang ind til et område, som kun er for passagerer, der har været igennem sikkerhedskontrollen.

Den unge mand havde endnu ikke selv været igennem hverken pas- eller sikkerhedskontrol. Dette udløste med det samme en alarm og det tyske politi evakuerede.

Mange af de aflyste fly var indenrigsfly, og de rejsende blev derfor opfordret til at tage toget. Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Noget tyder på, at München Lufthavn kunne blive bedre til at dirigere rejsende rundt i deres ankomsthaller.

I sommeren 2018 måtte politiet også lukke Terminal 2, fordi en 40-årig kvinde kom ind i en såkaldt sikker zone uden at være tjekket i sikkerhedskontrollen.

Dengang blev 330 fly aflyst, og mere end 31.000 passagerer blev påvirket af hændelsen. Uheldet løb op i flere millioner euro.

Det vides endnu ikke, hvilke retslige eller økonomiske konsekvenser det vil få for den spanske mand.