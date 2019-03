1600 hotelgæster hemmeligt live-streamet til porno-site

Sammensværgelsen fandt sted i Sydkorea på omkring 30 hoteller fordelt på ti byer over hele landet

Med kameraer gemt i tv-bokse, stikkontakter og hårtørrer-holdere er omkring 1600 hotelgæster blevet filmet og live-streamet i det skjulte i Sydkorea.

Optagelserne er blevet sendt på en hjemmeside, der havde over 4000 medlemmer.

Det beretter det sydkoreanske politi onsdag ifølge CNN.

Kameraerne blev fundet i 42 hotelværelser i 30 hoteller over hele landet.

Medlemmerne af pornosiden kunne gratis streame optagelserne, mens 97 af dem hver betalte 295,95 kroner (44,95 dollars) for at få adgang til specielle features som eksempelvis at spole og genafspille bestemte 'scener'.

Hotellerne er spredt ud på ti forskellige byer i Sydkorea.

Tjente 40.000

Hjemmesiden indbragte ifølge politiet helt op til 40.000 kroner fra november 2018 og til marts måned i år.

To mænd er blevet arresteret i forbindelse med sammensværgelsen, mens to andre fortsat efterforskes.

Ingen af hotellerne, som i Sydkorea klassificeres som moteller, skulle tilsyneladende være en del af skandalen.

Sydkorea har ifølge CNN haft store problemer med spionkameraer gennem de sidste år. I 2017 modtog politiet eksempelvis mere end 6400 anmeldelser om ulovlige filmoptagelser.

