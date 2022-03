17 timer i luften: Nyt langdistancefly på vej

Flyselskabet Qantas har netop tilføjet en ny rute på listen over verdens længste flyruter.

Det skriver CNN.

Der er tale om en flyvetur på 17 timer i luften, som skal i fast rutefart mellem Melbourne i Australien og Dallas i USA - uden stop undervejs.

Ifølge det australske flyselskab, som også er bedre kendt som 'den flyvende kænguru', vil den første flyafgang finde sted 2. december 2022.

De fly, som ventes at blive brugt på turen, er Boeing 787 Dreamliners, som har en kapacitet på mellem 200 og 350 passagerer.

Selv om Qantas tilbyder adskillige langdistanceflyvninger til USA, er det første gang i nogensinde, at et kommercielt flyselskab har lanceret en direkte rute mellem Dallas og Melbourne.

Stor efterspørgsel

Australien har under coronapandemien været underlagt nogle af de strengeste rejserestriktioner i verden, men landet er så småt begyndt at åbne for ind- og udrejse igen.

Derfor er der mange lokale fra Melbourne, der har en uforløst rejselyst, lyder det.

- Vi oplever en virkelig stor efterspørgsel fra borgere i Melbourne, der ønsker at rejse til udlandet på ferie eller forretningsrejse efter to år i hjemlandet, siger Stephanie Tully, som er kommerciel direktør for Qantas.

Qantas har planer om at lancere flere langdistanceflyvninger i løbet af de kommende år.

Blandt andet er det på tegnebrættet, at der skal indsættes en fast og direkte rute mellem Sydney og London. Indtil nu er der foretaget testflyvninger på en sådan rute under navnet 'Project Sunrise'.