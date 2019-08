18 millioner visninger: Leger sten-saks-papir med lufthavnsmedarbejder

Sten-saks-papir er en god måde at fordrive tiden på, når man flyver.

Men for nogle er det ikke nok at spille det simple spil med sidemanden. I hvert fald ikke for amerikaneren Robert Meadows.

Imens han sad i et fly, som var i gang med at boarde i Atlantic City, New Jersey, spillede han sten-saks-papir med en lufthavnsarbejder uden for flyvinduet. Hans kæreste filmede det, lagde det på Twitter og nu er det korte klip gået viralt.

My boyfriend literally has no problem making friends with anybody... pic.twitter.com/iaz2JqoNxn — bri (@bricheeseyy) 11. august 2019

Siden i søndags, hvor Brianne Kolbe lagde videoen op, har over 18 millioner set videoen.

Da opslaget på Twitter gik viralt, gik der ikke lang tid, før parret fandt frem til lufthavnsarbejderen, som viste sig at hedde Allain Bantaya. Han så selv opslaget på Twitter og skrev, at han er 'klar på en omkamp', da han tabte begge runder til Robert Meadows.

Robert Meadows, som startede spillet, fortæller til Time, at han altid er klar på en omkamp.

- Alle mennesker har et barn i sig, man skal bare finde et fælles grundlag. Jeg føler, at sten-saks-papir er et spil, som alle kan relatere til. Alle har brug for at have det sjovt, siger Robert Meadows til Time.

Det er ikke første gang, at lufthavnsansatte gør indtryk på passagererne og bliver et viralt hit. I juli måned gik denne lufthavnsarbejders dansetrin viralt.