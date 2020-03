187 millioner færre passagerer i de europæiske lufthavne

Covid-19-epidemien har i den grad ramt de europæiske lufthavne.

ACI Europe, som repræsenterer over 500 lufthavne fra 46 europæiske lande, kalder det en stor krise og estimerer ud fra de data, som er tilgængelige lige nu, at de europæiske lufthavne vil miste 187 millioner flypassagerer i 2020.

- Lige nu er det lufthavne i Italien, som er mest påvirkede. Selv før landets beslutning om at sætte hele landet i karantæne, var de italienske lufthavne allerede konfronteret med et fald i passagertrafikken. Faldet oversteg 60 procent i sidste weekend. Men nu står de over for et totalt kollaps i luftfarten og muligvis at miste hele deres indtjening, siger Olivier Jankovec, generaldirektør i ACI Europe.

Han kommer samtidig med et opråb til den italienske regering om, at de skal komme lufthavnene til undsætning med økonomiske hjælpepakker.

Andre lufthavne kan også blive ramt hårdt

Olivier Jankovec vil ikke udelukke, at andre lufthavne også har brug for økonomisk hjælp.

- Flyselskaberne reducerer på drastisk vis kapaciteten og aflyser flyvninger, da de reagerer på faldende efterspørgsel som følge af tab af tillid, ændringer i virksomhedernes rejsepolitikker og statslige foranstaltninger, der direkte eller indirekte begrænser mobiliteten, siger Olivier Jankovec og fortsætter:

- Som et resultat er Covid-19-epidemien blevet til et chok af hidtil uset størrelse for vores industri. Vi kan ikke udelukke, at lufthavne i andre lande end Italien på et eller andet tidspunkt også kan få brug for hjælp for at imødegå presset på flyselskabernes pengestrøm og for at kunne udføre deres rolle som kritisk infrastruktur. Dette vil kræve støtte fra regeringer og Europa-Kommissionen.

Store fald

Ifølge ACI Europe har der i det første kvartal af 2020 været et tab på 13,5 procent i forhold til, hvis hverdagen var normal og epidemifri. Det svarer til 67 millioner passagerer.

De estimerer samtidig, at Europas lufthavne vil miste 187 millioner passagerer i 2020. Hvilket svarer til et fald på 7,5 procent.

Tidligere har man ellers spået, at 2020 ville blive et år med en stigning i flypassagerer i de europæiske lufthavne på 2,3 procent.

ACI Europe anslår, at de europæiske lufthavne alene i første kvartal af 2020 vil lide et samlet tab på 1,32 milliarder euro.