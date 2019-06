20 procent mere grønt: Studerendes geniale fly tættere på virkeligheden

Udviklingen af et V-formet, brændstoføkonomisk flydesign kendt som 'Flying-V' har fået medvind, efter at det hollandske flyselskab KLM har offentliggjort, at de vil hjælpe med at finansiere udviklingen af flytypen.

Det skriver CNN på baggrund af en pressemeddelelse fra KLM.

Med det formål at forbedre bæredygtigheden af luftfart blev Flying-V udviklet af en studerende på Det Tekniske Universitet i Berlin ved navn Justus Benad, og sidenhen videreudviklet af forskere på Delft University of Technology i Holland, kaldet TU Delft.

Flyets futuristiske V-design gør, at både passagerer, brændstoftanke og bagagerum alle er i flyets vinger.

Mere brændstoføkonomisk

Flyet kan sammenlignes med en Airbus A350-900, da Flying-V har plads til nogenlunde lige så mange passagerer og lige så meget bagage. På Flying-V kan der være 314 passagerer, og bredden på flyet er tilsvarende Airbus-flyets, hvorfor Flying-V vil kunne benyttes i den nuværende infrastruktur i lufthavne.

Men udviklerne af Flying-V påstår, at den takket være et mere aerodynamisk design vil bruge 20 procent mindre brændstof i forhold til A350.

- I de senere år har KLM udviklet sig til at være en pioner inden for bæredygtighed i luftfartsindustrien, siger Pieter Elberg, direktør og præsident i KLM, i pressemeddelelsen.

- Vi er stolte af vores progressive samarbejde med TU Delft, som binder godt sammen med KLMs strategi og tjener som en vigtig milepæl for os på vejen til at opskalere bæredygtigt luftfart, siger Elberg.

Lange udsigter

Flyets forbedrede brændstoføkonomi skal primært findes i dens aerodynamiske design, men også dens lette vægt spiller en rolle.

Udviklerne håber på at kunne sende en nedskaleret model af flyet på vingerne til september.

Et udsnit af, hvordan kabinen vil komme til at se ud, kan ses i Amsterdam Schiphol Airport i oktober som en del af KLMs 100 års jubilæumsfejring.

Udviklerne forventer, at flyet vil blive taget i endelig brug mellem år 2040 og 2050.

