20 turister holdt som gidsler af pistolmænd i ferieparadis

De fine sandstrande med svajende palmer og med udsigt til delfiner i bølgen blå er opskriften på det ferieparadis, som eksotiske Papua Ny Guinea byder på.

20 turister fra Nordamerika, Asien og Europa fik dog i sidste uge en mareridtsoplevelse i stedet for en drømmerejse, da de befandt sig på luksushotellet 'Tawali Resort' i det sydøstlige hjørne af landet, der mod vest grænser til Indonesien, og som ligger nord for Australien.

Ifølge det australske medie News.com.au brød 16 bevæbnede mænd nemlig ind på hotellet og holdt gæsterne som gidsler.

- De var bevæbnet med rifler og kom med båd og tog dem alle som gidsler, fortæller en hotelansat, der ikke vil have sit navn frem, til mediet.

- De tog gæsternes punge, telefoner, deres ting og alt andet, de kunne bære, før de tog afsted igen i deres både. Ingen kom heldigvis til skade, fortsætter den hotelansatte.

Traumatiserede turister

Ifølge News.com.au er det pågældende hotel yderst populært blandt turister, der dykker. Den nærmeste lufthavn ligger en times kørsel væk, hvor man blandt andet skal køre gennem en hullet grusvej, mens den sidste del af turen op til hotellet, skal tages med båd.

I koralrevet ved hotellet kan dykkere stifte bekendtskab med alt fra hajer og blæksprutter til søheste og mandarinfisk, og det er derfor, at dykkere ofte valfarter til netop dette hotel.

Det australske medie har været i kontakt med hotellet, som fortæller, at de stadigvæk har åbent, og at de ikke vil kommentere røveriet, der skete i sidste uge.

Papua Ny Guineas turistminister, Emil Tammur, har dog bekræftet hændelsen og efterlyser hjælp fra myndighederne, så turister i landet kan føle sig sikre.

- Disse turister havde en fantastisk tid og forevigede magiske øjeblikke med deres kameraer blot for at blive røvet til slut på ferien. De er nu alle rejst hjem traumatiserede og med dårlige minder fra Papua Ny Guinea. Er det dette type land, vi vil reklamere for over for resten af verden?, siger turistministeren til Papua New Guinea Post-Courier.

USA advarer

Det danske Udenrigsministerium har ikke nogen rejsevejledning til Papua Ny Guinea, men USA's Udenrigsministerium har angivet to provinser i Papua Ny Guinea som 'Level 4'-alarm, hvilket betyder, at de råder rejsende til at blive væk fra de områder.

- Det er det højeste niveau og det samme advarselsniveau som i lande såsom Nordkorea, Yemen, Iran, Irak og Syrien, selvom ingen turister nogensinde er kommet til skade eller er blevet dræbt i de områder, siger Emil Tammur til det amerikanske ministeries advarsler.

De to steder, som det amerikanske Udenrigsministerium advarer om i Papua Ny Guinea, er i henholdsvis Hela, hvor lokale er rasende på myndighederne over, at de ikke hjælper folket med at komme til fode efter et jordskælv tilbage i februar, samt provinsen Southern Highlands, hvor 200 demonstranter i juni måned blandt andet angreb et fly på landingsbanen i Mendi Lufthavn og raserede to retsbygninger.

Ifølge News.com.au skete det sidste dødsfald af en turist i Papua Ny Guinea tilbage i 2013, hvor en australier ved navn Robert Purdy mistede livet i et hjemmerøveri i Mount Hagen, som er den største by i Papua Ny Guinea.

