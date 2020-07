200 SAS-ansatte får ingen dagpenge

Et medlemskab af en dansk a-kasse er ikke nok til at sikre de svenske SAS-ansatte dagpenge under den orlov, de har takket ja til

Bliv afskediget og modtag løn i opsigelsesperioden eller tag orlov med dagpenge i op til to år.

Det var ifølge branchemediet Check-in.dk det valg, som mange af de ansatte i SAS Danmark for nylig blevet stillet overfor i forbindelse med fyringsrunden, der kostede knap 1600 jobbet.

Nogle valgte orloven, men det har nu stillet 200 svenske ansatte i en uforudset økonomisk kattepine. Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) har nemlig afvist, at de kan modtage dagpenge.

Ifølge myndigheden stiller EU's regler for grænsearbejdere sig i vejen for, at de kan modtage dagpenge i Danmark, når de ikke er bosat i landet. Og det ændrer ikke afgørelsen, at alle er medlemmer af den danske a-kasse FTFa.

De skal i stedet søge om økonomisk støtte i Sverige, men her er det ikke muligt at modtage dagpenge under orlov, skriver Check-in.dk.

I a-kassen FTFa er man ikke enige i CKA's afgørelse, som man kalder 'urimelig'.

- Vi er meget overraskede og skuffede over beslutningen, der rammer medlemmerne urimeligt hårdt, siger juridisk chef i FTFa, Lars Toft Simonsen, til Check-in.dk og fortsætter:

- Efter at være blevet sendt på orlov i op til to år uden løn fra SAS, skal de nu opleve, at de ikke kan få noget som helst fra den a-kasse, som de har betalt til i Danmark – selv om de stadig har en kontrakt med SAS. Det, synes vi, er helt urimeligt.

FTFa vil nu sammen med fagforeningen for landets kabinemedarbejdere og Danske A-Kasser tage sagen op med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

