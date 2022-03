2000 sommerhusejere i opråb: Populære strande risikerer at forsvinde

De mange sommerhusejere presser på for at finde en løsning, som kan redde udsatte strande i Nordjylland

Engang var der kilometervis af brede strande, der strakte sig langs den nordjyske kystlinje, og som tiltrak et hav af besøgende og turister årligt.

Sådan er det ikke længere.

For hvert år, der går, spiser havet nemlig en bid af de skønne sandstrande.

Udviklingen er så mærkbar, at man fra Hirtshals til Grenen øjensynligt kan fornemme manglen på sandarealer nær vandkanten, ligesom der kommer færre og færre turister til områderne.

Det har nu fået op mod 2000 sommerhusejere og flere fra turisterhvervet til at slå alarm.

Det skriver Nordjyske.

Blandt de bekymrede sommerhusejere er Søren Brandis, der i 60 år har ejet et sommerhus i Vester Tversted, som gennem tiden har fået mindre strand og mere havudsigt.

- En høj klit var forsvundet, og vi kunne se havet. Det var godt for os, men når jeg ved, at der er forsvundet over 200 meter af vores strand, bliver jeg bekymret for fremtiden, siger Søren Brandis til Nordjyske.

Vil flytte sand fra havn

Der er nu dannet en gruppe, som taler på vegne af de mange sommerhusejere og erhvervsdrivende inden for turisme.

Sammen vil de kæmpe for, at de populære strandområder skal reddes fra erosion, så der også fremover vil være naturskønne sandstrande ved kyststrækningen.

Gruppen har blandt andet været i dialog med Hjørring Kommune. Her har de foreslået, at man benytter det sand, som er gravet op ved Hirtshals Havn til at fylde strandene ud med.

Ideen er, at hvis der kommer mere sand til strandområderne, vil den sand også flytte sig endnu længere nord på gennem vind og strømme, ligesom naturen har gjort det i tusinder af år.

Hirtshals Havn sælger lige nu sandet, hvor det i stedet bliver spredt ud i Lønstrup.

Anerkender problemet

Borgmesteren i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V), anerkender, at der er et problem med kystsikringen i området, som også han ønsker at finde en løsning på.

11. april afholder kommunen et møde med gruppen, som repræsenterer sommerhusejerne og turisterhvervet, hvor problematikken og eventuelle løsninger skal drøftes.