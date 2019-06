21-årig slår rekord: Yngste til at besøge ALLE verdens lande

En 21-årig amerikanske kvinde ved navn Lexie Alford har slået den tidligere Guinness World Record som den yngste person nogensinde til at besøge alle verdens 196 lande.

Det skriver flere medier, blandt andre Fox News og Forbes.

31. maj satte hun for første gang sine fødder i Nordkorea, og dermed havde hun besøgt alle verdens lande. Til Fox News fortæller hun, at hun med det samme følte sig 'lettet'.

Optakten til kulminationen i Nordkorea har været en særdeles hektisk affære, fortæller Alford.

- Jeg har kæmpet mig igennem ekstrem angst de seneste seks måneder, samtidig med at jeg har skullet tackle de udfordringer, som opstår, når man skal ind i nogle af de mindst tilgængelige steder i verden, siger Lexie Alford til Fox News.

- Det var først i det øjeblik i det obskure konferencelokale, af alle steder, at det virkelig gik op for mig, hvor langt jeg er kommet, siger hun.

Unik mulighed

Lexie Alford er ifølge Forbes født ind i en familie af rejseagenter, og det gav hende en unik mulighed for at opleve eksotiske steder som Cambodia, Dubai og Egypten i løbet af barndommen.

Da hun fyldte 18 år, havde hun besøgt 72 af verdens lande, og da gik det op for hende, at hun havde mulighed for at nå at besøge de resterende 124 lande på rekordtid, satte hun sig for at fuldføre den mission.

På sin Instagram-profil har hun delt billeder fra sine rejser og oplevelser.

Hun fortæller til Fow News, at hun selv finansierede rejsen, blandt andet ved at samarbejde med forskellige brands undervejs.

