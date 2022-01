21 personer fanget i svævebane nytårsnat

De 21 personer, som måtte tilbringe de første timer i 2022 i en svævebanekabine, kom ned på landjorden efter næsten et døgn

Nytårsaften blev en særlig oplevelse for de 21 personer, der mod forventning måtte ringe det nye år ind over et iskoldt bjerglandskab.

Her sad de nemlig fast, imens de befandt sig i lukkede kabiner på en svævebane, der var på vej op på bjergtoppen af Sandia Mountains, der ligger nær Albuquerque i New Mexico, USA.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Times.

Der var i alt tale om to kabiner, der sad fast på grund af isdannelse på svævebanens kørespor.

I den ene kabine sad 20 personer, mens der i den anden blot var én person.

Passagererne måtte opholde sig i kabinerne fra klokken 22 fredag lokal tid og frem til lørdag morgen. Først fra da af var vejrforholdene gode nok til, at man kunne evakuere de 21 personer sikkert væk fra svævebanen.

Det var dog først lørdag aften, at alle 21 personer var tilbage på landjorden i god behold.

Det fortæller Michael Donovan, som er daglig leder af svævebanen ved navn Sandia Peak Tramway, til den lokale nyhedsstation KRQE.

Sandia Peak Tramway er en populær turistattraktion, der gør det muligt at nå op på toppen af bjergkæden Sandia Mountains - en tur, som normalt tager 15 minutter at gennemføre.