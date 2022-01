22 meter høj bro til 100 millioner kan være på vej til dansk by

Hvis kommunen kan finde penge til at finansiere projektet, kan borgere i Holstebro se frem til, at den nye udkigspost åbner i 2024

Om to år håber Holstebro Kommune at kunne åbne en ekstraordinær seværdighed.

Der er tale om en ny bro, der har et indbygget spiraltårn, som måler 22 meter, og som dermed kan fungere som en udkigspost med udsyn over hele Holstebro by.

Det skriver TV Midtvest.

Problemet er bare, at finansieringen ikke er helt på plads endnu. Derfor er det fortsat uvist, om projektet bliver en realitet, der kan stå klar i 2024.

Projektets arbejdstitel er foreløbig 'Spiralbroen', og intentionen med det er, at det skal fungere som et kunstværk.

Samtidig skal broen være en ny stiforbindelse for gående og cyklister, så de nemmere kan komme fra stationsområdet til det gamle slagteri, som i dag er en kulturinstitution.

Projektet står til at koste mellem 90 og 100 millioner kroner. Heraf skal en femtedel finansieres af kommunen selv, mens det resterende beløb skal komme fra fondsmidler.

Og det er altså sidstnævnte, som Holstebro Kommune endnu ikke har fået helt på plads. Dog tror H.C Østerby (S), borgmester i Holstebro Kommune, at det nok skal lykkes.

- Vi tror på, at det er en mulig opgave, som kræver en fokuseret og strategisk indsats og et tæt samarbejde med fonde, når vi taler om et projekt af den kaliber, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

I 2024 fejrer Holstebro Kommune 750 års byjubilæum. Forhåbningen er, at broen står klar til at blive indviet, når jubilæet løber af stablen.

