23-årig anholdt for falsk bombetrussel: Ville ikke have mor og far på besøg

En ung studerende fra den franske by Rennes så bestemt ikke frem til at få besøg af sine forældre i sidste uge. Faktisk havde han så lidt lyst til at se sin moder og fader, at han kreerede en falsk bombetrussel for at få flyet med forældrene i til at vende om.

Det skriver Airlive og The Independent.

Og den kreative plan lykkedes... til dels i hvert fald.

For selvom den 23-årige mand formåede at få EasyJet-flyet fra Lyon med 159 passagerer om bord til at vende om og dermed sende hans forældre retur, så formåede myndighederne at spore den studerendes anonyme opkald og efterfølgende anholde ham.

- Manden bag truslen er blevet identificeret, lyder det fra statsadvokaten i Rennes i en skriftlig udtalelse, hvor han bekræfter, at den 23-årige studerende ikke havde lyst til at få sine forældre på besøg og derfor tog alternative metoder i brug.

Se også: 21-årig smidt af fly efter terrorist-joke

Risikerer kæmpe bøde- og fængselsstraf

Hændelsen skete om eftermiddagen den 18. januar, og den 23-årige er stadigvæk i politiets varetægt og kan i værste fald se frem til en bøde på 75.000 euro (560.000 kroner) og op til fem års fængsel.

Han er sigtet for at indgive 'falske trusler, der truede sikkerheden om bord på et fly' og skal i retten den 21. maj.

EasyJet har bekræftet hændelsen over for The Independent og siger følgende:

- Kaptajnen tog beslutningen (om at vende om, red.) for en sikkerheds skyld, og flyet landede sikkert og blev mødt af brandvæsenet og politiet, som sikkerhedsprocedurerne foreskriver, siger flyselskabet talsperson og fortsætter:

- Passagererne om bord forlod flyet på normal vis og fik stillet både information og forfriskninger til rådighed. Vores passagerers og ansattes velbefindende og sikkerhed er EasyJets førsteprioritet.

Se også: Falsk bombealarm i lufthavn skyldtes sexlegetøj