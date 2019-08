23-årig mand mistænkt for hærværk mod 65 danske biler

Politiet formoder, at der er tale om en hævnaktion på grund af konkurrence mellem ’park and fly’-virksomheder

En 23-årig mand fra Tyskland er mistænkt for at have udøvet hærværk mod 240 biler, deriblandt 65 danske, i området omkring Hamborg Lufthavn, hvor såkaldte ’park and fly’-virksomheder tjener penge på at parkere flypassagerers biler til en lavere pris end i lufthavnen.

Det skriver Flensborg Avis.

Onsdag morgen ransagede tysk politi i alt ni virksomheder i den nordlige del af Hamborg og Bönningstedt.

- Ved ransagningerne er der blevet beslaglagt bevismateriale i form af mobiltelefoner, datalagringsmedier og mulige gerningsværktøj, der kan have været benyttet i forbindelse med hærværket, oplyser Daniel Ritterskamp, der er talsmand for politiet i Hamborg, i en pressemeddelelse.

Politiet søger vidner

Efterfølgende er den 23-årige mand blevet afhørt, men endnu er ingen anholdelse foretaget.

Politiet formoder, at der er tale om en intern hævnaktion som følge af dårlig stemning mellem konkurrerende virksomheder. Flere af virksomheder snyder med deres service og parkerer deres kunders biler i tilfældige beboelsesområder.

Ødelæggelserne består af ridser i lakken og opskårne dæk. Til at starte havde tysk politi mistanken rettet mod lokale beboere.

Anklagemyndigheden har udlovet en dusør på 1500 euro til vidner, der kan komme med informationer eller bevismateriale i sagen.

Ved du noget om sagen, kan du ringe til tysk politi på tlf. 040-4286-56789 eller sende en mail til egauriga@polizei.hamburg.de.

