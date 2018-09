300 blev evakueret efter dødsfald: Nu har rejseselskab gjort foruroligende opdagelse

Det medførte internationale overskrifter, da det britiske ægtepar John og Susan Cooper i august afgik ved døden efter at være blevet akut syge i forbindelse med et ferieophold på Steigenberger Aqua Magic Hotel i Egypten.

Rejseselskabet Thomas Cook reagerede straks ved at evakuere 300 gæster fra hotellet, da 40 andre også var blevet syge med blandt andet diarré og opkast.

Og efterfølgende viste det sig, at to gæster havde fået en alvorlig infektion som følge af opholdet på hotellet.

I forbindelse med de mange sygdomstilfælde lavede Thomas Cook en undersøgelse på hotellet, og resultatet af den undersøgelse er nu klar.

Det skriver The Guardian.

'Noget gik galt'

Firmaet har taget prøver af maden og hygiejne-standarden på hotellet, og her har man gjort yderst kedelige opdagelser.

Således har man fundet høje niveauer af E. coli-bakterier og stafylokokker. Sidstnævnte giver oftest hudinfektioner, men det kan også give blandt andet blodforgiftning, som er dødeligt, hvis ikke det bliver behandlet i tide. Colibakterier forekommer naturligt i menneskers tarme, men de kan give voldsomme sygdomsudbrud med diarré og opkast, når de bliver indtaget, og det kan i sjældne tilfælde også være dødeligt.

Thomas Cook konkluderer oven på undersøgelserne, at det nu står klart, at 'noget gik galt i august på Steigenberger Aqua Magic Hotel i Hurghada, og at standarden var lavere, end hvad vi forventer af vores hotel-partnere'.

'Det er sandsynligt, at tilstedeværelsen af E.-coli og stafylokokker kan forklare det forhøjede niveau af sygdom blandt vores gæster på hotellet på dette tidspunkt, hvilket bakker op om Thomas Cooks beslutning om at evakuere vores 300 gæster,' lyder det fra selskabet.

Gæster på hotellet har blandt andet berettet om, at flere var så syge, at de ufrivilligt lavede spontan afføring i poolen, og de klagede over kylling, der ikke var varmebehandlet tilstrækkeligt, samt drinks der blev serveret fra beskidte glas.

Billede fra all inclusive-hotellet, der umiddelbart ser indbydende ud, men som altså viste sig at gemme på en grum bakteriebombe. PR-Foto

Dødsårsag stadig uvis

Mens der altså var problemer med maden og den generelle hygiejne, har selskabets undersøgelser ikke vist problemer med vandet eller luften på hotellet, mens der også var normale niveauer af klor i hotellets pools. Thomas Cook har til gengæld ikke haft adgang til det hotelværelse, hvor det omkomne ægtepar boede, da de egyptiske myndigheder stadig har afspærret det til deres undersøgelser.

Egyptiske myndigheder har tidligere over for The Guardian lovet, at de ikke forsøger at skjule, hvad der er sket.

Parrets datter har tidligere fortalt, at hun var sammen med dem dagen før de døde, og at de havde brugt parfume til at dæmme op for en kraftig lugt på værelset.

Thomas Cook blev bistået af Vanya Gant, der er klinisk leder på afdelingen for mikrobiologi og infektioner på Universitetshospitalerne i London, til undersøgelserne på hotellet.

Hun fortæller, at de nyeste fund ikke 'kaster lys over de stadig uforklarlige dødsfald', og hun venter således stadig på resultaterne af obduktionerne foretaget af de egyptiske myndigheder.

Flere resurser

Oprindeligt havde den regionale regering kaldt hændelsen for 'en normal død for en ældre engelsk mand og hans kone', på trods af at parret var henholdsvis 69 og 63 år gamle. Lederen af hospitalet i Hurghada har hævdet, at Sue Cooper døde 'af sorg'.

Dødsfaldet og resultatet af undersøgelsen vil nu få Thomas Cook til at granske deres hoteller nærmere i fremtiden, lyder det.

- Disse resultater, selvom de ikke forklarer John og Susan Coopers tragiske dødsfald, har fået os til at bruge flere resurser for at håndtere hygiejne-standarderne på de hoteller, hvor vi kan konstatere en sygdomsrate, der er højere end normalt, lyder det fra Thomas Cooks administrerende direktør, Peter Fankhauser over for The Guardian.

Hotelkæden Steigenberger, der ejer hotellet, har tidligere sagt, at hotellet i Hurghada blev styret af en franchise-tager, og at kæden selv har lanceret en undersøgelse af forholdene på stedet.