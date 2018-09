300 blev evakueret efter to mystiske dødsfald: Nu er dødsårsagen kommet frem

Det trak overskrifter verden over, da det britiske ægtepar John og Susan Cooper i august med få timers mellemrum afgik ved døden efter akut sygdom.

Parret blev pludselig syge under et ophold på Steigenberger Aqua Magic Hotel i Egypten. 69-årige John Cooper døde for øjnene af sin forfærdede datter, Kelly, kort før Susan Cooper i al hast blev kørt på hospitalet. Hun døde kort tid efter.

Rejseselskabet Thomas Cook valgte straks at evakuere samtlige 300 gæster fra det egyptiske luksushotel, efter 40 andre også pludselig var blevet syge med opkast og diarré.

E. Coli og stafylokokker

I forbindelse med den omfattende sag foretog Thomas Cook en undersøgelse på hotellet, og resultaterne af den undersøgelse kom frem i sidste uge.

Ved at tage prøver af maden og hygiejne-standarden på hotellet fandt man således høje niveauer af E. Coli-bakterier og stafylokokker.

Colibakterier forekommer naturligt i menneskers tarme, men kan give voldsomme sygdomsudbrud med diarré og opkast, når de bliver indtaget. I sjældne tilfælde kan det også være dødeligt.

Men rejseselskabet understregede samtidig med, at de offentliggjorde resultaterne af undersøgelserne, at det ikke gav dem større indsigt i ægteparrets dødsfald.

Døde af bakterie

Nu melder de egyptiske myndigheder ud, at de efter at have efterforsket sagen kan konstatere, at John og Susan Cooper netop døde af en infektion, de havde fået fra E. Coli-bakterien. Det skriver blandt andre The Independent.

Anklager Nabil Sadek fortæller til medierne, at John Cooper ifølge obduktionsrapporten døde af akut tarmdysenteri forårsaget af E. Coli-bakterien. Susan Cooper omkom efter at have fået hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS) – en alvorlig sygdomstilstand, der karakteriseres ved akut nedsat nyrefunktion. Formentlig også på grund af E. Coli-bakterien.

Parrets datter, Kelly Ormerod, har tidligere fortalt, at hun var sammen med sine forældre dagen før de døde. Da havde de brugt en parfume for at skjule en kraftig lugt på værelset.

Da hendes forældre ikke dukkede op til morgenmaden dagen efter, blev hun urolig og gik hen på deres værelse for at se efter dem.

- Da jeg åbnede døren, kunne jeg se, at min far var ekstremt syg, da han slæbte sig tilbage til sengen, har Kelly Ormerod tidligere fortalt.