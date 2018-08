300 evakueret efter ægtepars mystiske død: Nu har hotelgæster fået smitsom infektion

Samtlige 300 gæster på det luksuriøse Steigenberger Agua Magic Hotel i den egyptiske by Hurghada blev med ultrakort frist evakueret i slutningen af sidste uge.

Det skete et døgn efter, at 40 gæster blev syge med opkastning og diarré lige efter et britisk ægtepar døde med få timers mellemrum 21. august.

Kort efter John og Susan Coopers pludselige og mystiske død fik hotellet et hav af klager fra syge gæster, som man mente var bukket under for madforgiftning.

Nu har to af de gæster, der efterfølgende blev evakueret fra luksushotellet, angiveligt fået konstateret den voldsomme og ekstremt smitsomme bakterie-infektion Shigella. Det skriver Daily Telegraph.

Stammer fra menneskelig afføring

Det er en mor og hendes lille datter, der indtil i sidste uge opholdt sig på Steigenberger Agua Magic Hotel som en del af en familie på fire, der af en læge ifølge avisen har fået at vide, at de er blevet smittet med den vand- og fødevarebårne Shigella-infektion.

Det britiske ægtepar John og Susan Cooper døde med få timers mellemrum. Foto: Privat

Shigella er en meget smitsom infektion, der stammer fra menneskelig afføring og særligt forekommer i områder med lav hygiejnestandard. De mest almindelige symptomer er diarré og mavekramper.

Undgå kæmpe-regning på rejsen: Syg Sara måtte selv betale billetten hjem

Advokaten, der repræsenterer den anonyme familie, kalder de to nye sygdomstilfælde for en ’alvorlig udvikling’ i sagen om det egyptiske hotel.

- Hvis man har et sygdomsproblem i en all-inclusive-ejendom med flere hundrede gæster, kan man enten lukke stedet for en grundig rengøring eller forsøge at håndtere det, mens gæsterne fortsat er til stede, siger advokaten, Nick Harris. Han sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om de ansatte før dødsfaldene vidste, at der var en virus i omløb på hotellet.

Se også: Tv-vært måtte indlægges efter skaldyrsmiddag

Efter ægteparret John og Susan Coopers dødsfald har politichef Peter Franhhauser holdt møde med lægen, Mostafa Madbouly og den Egyptens turistminister Rania Al-Mashat. Efterfølgende har hun lovet, at der vil blive udført en detaljeret obduktion. Resultaterne af denne forventes at blive offentliggjort i næste uge.