337.000 danskere kan stå uden sygesikring på ferien

Sommerferien kan blive et økonomisk mareridt for de danskere, hvis blå EU-sygesikringskort er udløbet

I disse dage pakker tusindvis af danskere kufferten for at rejse på sommerferie i Europa, og her kan det være en god idé at tjekke udløbsdatoen på dit blå sygesikringskort.

For alene i år udløber 337.000 danskeres blå sygesikringskort, der giver adgang til lægebehandling i EU-lande samt Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island.

Det viser helt nye tal, som Gouda Rejseforsikring og Gjensidige har fået udleveret af Udbetaling Danmark, der administrerer de blå sygesikringskort.

Samtidig viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kantar Gallup, at 4 ud af 10 danskere slet ikke er klar over, at kortet skal fornyes mindst hvert femte år.

Det blå sygesikringskort Dækker rejser inden for EU samt i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Giver ret til sundhedsydelser på de vilkår, der gælder for indbyggerne i det land, du opholder dig i. Kortet dækker dog ikke hjemtransport. Børn skal have deres eget kort Styrelsen for Patientsikkerhed og regionerne står for refusion til borgere, der har lagt ud for deres behandling i udlandet og opfylder betingelserne for refusion. Du kan forny dit kort på borger.dk/eu-sygesikringskort. Du får et midlertidigt bevis, mens du venter på at få det rigtige kort tilsendt. Vis mere Vis mindre

Voldsomme udgifter

Det blå EU-sygesikringskort giver udelukkende ret til sundhedsydelser på de betingelser, der gælder for indbyggerne i det land, du opholder dig i - uden risikerer du at betale for hele eller dele af behandlingen selv.

Ifølge Dan Kjølhede Laursen, der er direktør i Gouda Rejseforsikring, kan det blå sygesikringskort ikke stå alene. Det skal ses som et supplement til en rejseforsikring, mener han.

- Det blå kort dækker ikke behandling på privathospitaler og hos private læger, men måske vigtigst af alt, så dækker det IKKE hjemtransport ved sygdom og død.

- Det kan altså ende med nogle voldsomme udgifter, hvis ikke man tegner en rejseforsikring ved siden af det blå sygesikringskort. Men desværre ser vi ofte, at der stadig er tvivl om, hvad det blå kort egentlig dækker.