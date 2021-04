35 år efter: Flyselskab vil sende turister henover Tjernobyl

Aftenen før 35-årsdagen for Tjernobylulykken vil ukrainsk flyselskab sende turister på sightseeing 900 meter over reaktoren

Busture til Pompeji, spadsereture på skinnerne til Auswitz eller måske en tur til byen Pripyat, der blev forladt efter atomulykken i Tjernobyl i 1986.

Mulighederne for at mærke historiens vingesus med et strejf af katastrofe er mange. Men som så meget andet har også denne del af turistbranchen været ramt af pandemien, og det har fået arrangøren, der tilbyder guidede ture i den lukkede zone omkring Tjernobyl-atomkraftværket, til at tænke i nye baner.

26. april er det 35-årsdagen for ulykken, og i den anledning er arrangøren gået sammen med flyselskabet Ukraine International Airlines om en sightseeing-tur i luften over ulykkesstedet.

Turen finder ifølge CNN sted aftenen før 35-årsdagen og koster 2970 hryvnia, svarende til cirka 650 kroner. For de penge får man foruden synet af ulykkesstedet også mulighed for at tage en selfie med piloten, mens tur-arrangøren fortæller om seværdighederne i højtaleranlægget.

Selvom 35-årsdagen er en begivenhed i sig selv, lægger flyselskabet ikke skjul på, at de nok ikke havde været en del af markeringen uden coronapandemien.

- For at være ærlig, så er denne tur kun en mulighed på grund af pandemien. Der er et ledigt fly, og vores team har haft tid til at lave kreative projekter, siger Bohdan Skotnykov, der står i spidsen for projektet hos flyselskabet, til CNN.

I en pressemeddelelse understreger Ukraine International Airlines, at piloterne holder flyet på den rigtige side af minimumshøjden for flyvninger over Tjernobyl. Gæsterne ombord vil med andre ord altid være mindst 900 meter over ulykkesstede.