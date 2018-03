4000 kr. for 5 min. på Facebook: Nu indfører teleselskab fri roaming på feriedestinationer

Førhen har det været en dyr omgang at tjekke Facebook, når man befandt sig uden for Danmarks grænser, men med de nye roamingregler i Europa samt en stigende trang til mobiltelefoni fra rejsende danskere, er det i højere grad blevet økonomisk muligt at hive mobilen op af lommen på ferien.

Fremover vil det nu også være muligt at roame derudaf, når man ligger på solstolen i eksotiske Mexico, Brasilien, Chile eller Argentina. I hvert fald hvis man er kunde hos teleselskabet 3, som fra i dag fjerner roamingafgifterne i de fire latinamerikanske lande.

Det skriver teleselskabet i en pressemeddelelse.

Spar penge på supertelefonen: Sådan udnytter du mobilkrigen

- Når vi udvider vores portefølje over lande, som man kan roame i uden afgift, så holder vi blandt andet øje med tendenserne i rejsebranchen. I løbet af det seneste år har vi oplevet en ny trend. Danskernes interesse for at rejse til Mexico, Brasilien, Chile og Argentina er taget til. Særligt Mexico står øverst på ønskelisten. Derfor tilføjer vi netop de lande til 3LikeHome, så danskerne kan få en helstøbt oplevelse og ikke føle sig begrænset af mobiltelefoni, siger David Elsass, der er privatkundedirektør i 3.

Se også: Plentis kunder slipper nu også for roamingtillæg på ferier

Mexico er det nye feriehit

Det er da heller ikke overraskende, at 3 fjerner roamingafgifter i lige præcis de lande, da Latinamerika i de seneste år i højere og højere grad er blevet en populær feriedestination for danskerne. Det viser nye tal fra den globale hotel- og rejsesøgemaskine Momondo.

På bare et år er antal søgninger på flybilletter til Mexico steget hele 19 procent. Ser man på antal søgninger til Chile, så lyder stigningen på 11 procent.

- Det er en virkelig signifikant stigning på bare et år. Vi ser, at især Mexico er kommet på danskernes radar, og der er ikke noget at sige til det. Destinationen har meget af det, danskerne elsker i form af smukke strande og godt vejr, og så er priserne relativt lavere end på europæiske destinationer, siger Lasse Skole Hansen, der er presseansvarlig hos Momondo, og fortsætter:

- Der er stadig ingen direkte rutefly fra Danmark, og flypriserne ligger lidt højere end til Nordamerika, men det ser altså ikke ud til at have afskrækket danskerne - vi regner tværtimod med, at interessen vil stige i løbet af det kommende år.

Se også: Vinterferien banker på: Danskere vælger badetøjet frem for ski

5 minutter på Facebook = 4000 kroner

I de fire nævne latinamerikanske lande har det ifølge 3 kostet 14 kroner i minuttet at modtage og foretage opkald, og en megabyte har kostet 100 kroner, hvilket betyder, at det førhen har kostet op imod 4.000 kroner at tjekke Facebook i blot fem minutter:

- Vores mål er at gøre mobiltelefoni så nemt som overhovedet muligt for danskerne. Vi ved, at mange har en barriere, når det kommer til udlandet og mobiltelefoni. De frygter, at de får en uventet ekstraregning, fordi de havde glemt at slå roaming fra, eller de afholder sig helt fra at bruge mobilen. De bekymringer fjerner vi for dem med 3LikeHome, så de kan slappe helt af og bare opleve, når de er afsted, siger David Elsass fra 3.

Se også: Nu kan du roame frit på Thailands strande