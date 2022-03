50 dyrepassere er flyttet ind i ukrainsk zoo: 'Er jeg her ikke, dør de'

Ansatte i Kyiv Zoo er flyttet ind i den zoologiske have for at beskytte havens dyr fra krigen i Ukraine

I denne uge blev lemuren Maya så overvældet over lyden at springende bomber i Ukraines hovedstad, Kyiv, at hun forlod sin nyfødte unge, hvilket nær tog livet af ungen.

Samtidig får elefanten Horace nu beroligende medicin, da han er rædselsslagen for lyden af eksplosioner.

Dertil er en flok af zebraer spærret inde, fordi de for nyligt løb direkte ind i et hegn, efter de gik i panik over lyden af skud.

Krigen i Ukraine berører i den grad også de dyr, der bor i den zoologiske have i det krigshærgede Kyiv, Kyiv Zoo.

Det gør, at omkring 50 dyrepassere nu har valgt at flytte ind i zoo'en. Dels i et forsøg på at beskytte dyrene mod krigens rædsler. Og dels fordi de ansatte ikke længere følte sig trygge i deres egne hjem.

Derfor har flere af de ansatte også taget familiemedlemmer med, som nu også bor sammen med zoo-dyrene.

Det skriver Washington Post.

Alternativ til militærtjeneste

En af de dyrepassere, som endnu ikke har bosat sig i Kyiv Zoo, er den 33-årige Ivan Rybchenko. Han kommer dog dagligt, da han bor indenfor en kort distance til zoo'en.

Ifølge ham er hans nuværende arbejde med dyrene et alternativ til at yde militærtjeneste. Ved at holde dyrene i live, har han fundet sin egen måde at kæmpe mod den russiske invasion af Ukraine, lyder det.

- Jeg passer på girafferne, hjortene og hestene, siger han til Washington Post.

- Jeg vil på ingen måde kunne tilslutte mig forsvaret, for er jeg her ikke, dør de (dyrene, red.).

Ivan Rybchenko er alligevel bekymret for, at de krigshandlinger, der foregår i Kyiv, før eller sin kommer inden for zoo'ens mure.

- Jeg er bange for, at nogle af dyrene i zoologisk have vil blive dræbt, siger han.

Døde dyr i krigszone

I den østlige by Kharkiv meddelte ansatte fra den zoologiske have Feldman Ecopark 25. februar, at deres faciliteter var blevet voldsomt beskadiget af krigen.

- Nogle dyr er blevet såret, andre er blevet dræbt, skrev den zoologiske have i et Facebook-opslag.

- Der foregår stadig kampe i området nær Feldman Ecopark, så tabene er ikke endelige endnu, lød det fortsat.

De ansatte i Kyiv Zoo håber på at kunne undgå at opleve det, som Feldman Ecopark har gennemgået.

Som det er nu, ser de ansatte ikke anden udvej end at passe på dyrenes ve og vel inden for parkens mure, da det selv i fredstid er vanskeligt at flytte større dyr ud af landet, som nu er endnu mere vanskeligt under krigen.