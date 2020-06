50.000 rejsepas på spil: - Vi forventer udsolgt

Tirsdag åbner DSB for salg af de særlige rejsepas, og der bliver rift om dem, mener selskabet

Én billet til otte dages kørsel med tog, bus, metro og letbane.

Det er, hvad et af regeringens i alt 50.000 rejsepas giver adgang til, og trods det store antal forventer DSB at få udsolgt.

Det skriver DR.

Rejsepassene er en del af den sommerpakke, som Folketinget vedtog i sidste uge, og som skal være med til at kickstarte dansk økonomi og ikke mindst turistbranchen.

Passet giver mulighed for at rejse i otte dage i perioden 27. juni til 9. august for knap 300 kroner, og det er der tilsyneladende mange, der har bidt mærke i.

Til DR fortæller DSB's kommercielle direktør, at man allerede fredag fik travlt med at tale med kunder om køb af rejsepas.

Det til trods har togselskabet ingen planer om at printe flere rejsepas, hvis der bliver udsolgt, skriver mediet.

1 million billige billetter

Når man ikke at få fat i et rejsepas, kan man dog forsøge sig med én af de 1 million Orangebilletter, DSB's billigste billetklasse, som også er en del af sommerpakken.

De vil blandt andet gøre det muligt at rejse mellem Danmarks to største byer for 99 kroner.

- Vi har et fantastisk land - og denne sommer er der brug for, at vi i regeringen hjælper både turistbranchen og de mange danskere, der har fået aflyst deres udenlandsrejse, sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen af sommerpakken.

Han tilføjede:

- Samtidig er det en god anledning til at bakke op om den kollektive transport og få passagererne tilbage. Med rejsepasset forener vi disse hensyn.

Ifølge DR koster sommerpakkens initiativer i alt 700 mio. kroner.

