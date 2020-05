500 turister stadig fanget i paradis

Knap to måneder efter, at coronakrisen ramte Maldiverne, er mange turister stadig strandet

Endeløse dage med tropisk sol i ansigtet, hvidt sand mellem tæerne og udsigt til et turkisblåt hav. Den opskrift kan muligvis lyde som en feriedrøm, men for mange turister på Maldiverne har opholdet i stedet udviklet sig til en moderne fortolkning af Robinson Crusoe.

Selv om det er knap to måneder siden, at det første tilfælde af coronavirus blev registreret i den lille østat i Det Indiske Ocean, er der nemlig stadig 500 turister på landets mange småøer. Og omkring 100 af dem er strandet i lufthavnen.

Det skriver CNN.

Maldiverne er kendt for sine luksuriøse hoteller, men da coronaepidemien ramte, lukkede landet ned, og flere af hotellerne måtte indføre karantæne for at undgå smittespredning.

Se også: Flyselskab vil sælge tomme sæder

Hjælp til dem, der ikke har råd

Restriktionerne betød i mange tilfælde, at gæsterne ikke måtte forlade den ø, de ferierede på. Det kom det nygifte par Olivia og Raul De Freitas fra Sydafrika blandt andet til at mærke.

– Alle drømmer om at strande på en tropisk ø, lige indtil du rent faktisk strander der. Det lyder kun godt, når du ved, at du kan tage derfra igen, sagde Olivia De Freitas i starten af april til New York Times.

Økonomien var på det tidspunkt en af de store hovedpiner for parret. Ifølge CNN har østatens regering dog besluttet at hjælpe dem, der ikke har råd til at blive på hotellerne.

– Vi ser dem som lokale. Det er mennesker som dem, der har gjort det her land til det, det er i dag, siger turistminister Ali Waheed til CNN.

Trods karantænereglerne er antallet af smittede i Maldiverne steget til 468, mens en er død.

Se også: Halvdelen af danske hoteller kan gå konkurs