5000 i karantæne efter studenterfest på Mallorca

For en uge siden væltede de fulde rundt i Mallorcas gader og glædede sig over, at de havde gennemført årets sidste eksamen.

Nu ligger de på deres hotelværelser og sover tømmermændene ud. Det har de efterhånden gjort i nogle dage.

Næsten 5000 personer er i karantæne efter et kæmpe smitteudbrud på Mallorca, hvor der har været studenterfest.

Oveni det har myndighederne bekræftet omkring 1200 positive tests. Det skriver AP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er populært, at unge spaniere mødes og fejrer deres afsluttede optagelsesprøver til universitet i midten af juni. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

Perfekt yngleplads

Det er de netop afsluttede optagelsesprøver til universitetet, der har fået tusindvis af spanske studerende til at booke billet til Mallorca for at drikke øl og more sig.

Ifølge El Pais ankom de unge spaniere til den populære ferieø mellem 10. og 20. juni.

Her festede og dansede de i bedste Sunny Beach-stil, men siden har de glade dage fået en brat ende, og der er blevet slukket for musikken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De spanske myndigheder mener, at udbruddet skete, da hundredvis af teenagere samledes til koncerter og gadefester. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

Fernando Simón - der er Spaniens svar på Søren Brostrøm - kalder over for AP studenterfesterne for en 'perfekt yngleplads' for coronavirus, da de spanske teenagere er kommet til fra hele landet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De unge er nu fanget på deres hotelværelser. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

Fanget på hotelværelse

Mange af de smittede teenagere befinder sig stadig på Mallorca, hvor de er tvunget til at være på deres hotelværelser fra tidlig morgen til sen aften.

Andre er blevet overflyttet til et særligt karantænehotel, som myndighederne har valgt ud til at håndtere den kritiske situation på den populære ferieø.