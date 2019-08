600.000 mennesker evakueret og hundredvis af fly aflyst

Stormen Krosa skaber kaos i Japan.

Den tropiske storm havde vindstød på op til 144 kilometer i timen, da den torsdag gik i land i området omkring Hiroshima.

- På grund af vores forudsigelser om massiv nedbør og voldsom blæst, vil vi opfordre folk i de berørte områder til at undgå at gå ud, hvis de kan og gøre sig klar til at blive evakueret, siger en talsperson for Japans myndigheder.

Stormen er først gået i land på øen Shikoku og har siden bevæget sig hen over den vestlige del af Japan.

Høje bølger rammer stranden i Miyazaki i det sydvestlige Japan. Foto: Kyodo /Ritzau Scanpix

Stormen har medført, at Japan er blevet ramt af massiv nedbør. Over 700 fly er blevet aflyst og store områder er evakueret. Det skriver JapanToday.

Myndighederne advarer om, at der i nogle områder kan falde over 1000 mm regn på under 24 timer. Ifølge JapanToday har myndighederne bedt 584.100 mennesker om at lade sig evakuere, fordi flere floder er tæt på at svømme over. Tognetværket er også lukket ned.

Japans meteorologiske institut siger, at stormen er blevet svagere, men advarer stadig om massive regnmængder, jordskred og oversvømmelser i kystområderne ud til Stillehavet.

Stormen Krosa er klassificeret som en tropisk storm, en tand under en tyfon. Krosa forventes at flytte sig nordpå mod Det Japanske Hav.

Her har en twitter-bruger lagt en video op af Tokyos gader, der ligger øde på grund af stormen.