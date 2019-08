70-årig vinder verdens hårdeste hesteløb

Det kræver udholdenhed at ride tusind kilometer på hesteryg. Udholdenhed og mod.

Det har den 70-årige amerikaner Robert Long. Sidste onsdag vandt han det mongolske derby.

Mongol Derby har eksisteret siden 2009 og er et løb over de mongolske stepper på tusind kilometer. Ruten er lagt ud fra Djengis Khans legendariske postrute. Derbyet anses for at være det længste og hårdeste i hele verden.

Det er farligt og udmattende, derfor skulle man tro, at derbyet er en ung mands løb. Men Robert Long beviste det modsatte.

Den 70-årige amatørrytter fra Idaho, USA, slog 43 andre ryttere fra 12 forskellige lande og vandt Mongol Derby. Det gør ham til den ældste rytter, der nogensinde har vundet løbet.

- Forberedelse slår ungdom, sagde Robert Long til New York Times i et interview før løbet, og det fik han så ret i.

Han forberedte sig ved at træne med tidligere vindere og ride med fem forskellige heste om dagen i månederne op til derbyet. Rytterne skulle nemlig skifte hest, hver gang de red 40 kilometer.

Deltagerne ridder på endnu ikke helt tæmmede heste. Her bliver en deltager smidt af.

Men forberedelse slår ikke altid ungdom. En af de mest legendariske vindere af løbet er Lara Prior-Palmar. I 2013 vandt hun løbet kun 19 år gammel. Hun var dermed den første kvinde og den yngste, som nogensinde har vundet løbet.

Hun gennemførte på seks dage og otte timer. Robert Long fik sin sejr på syv dage og 12 timer.

Mange af deltagerne kommer til skade under løbet, og nogle gennemfører ikke. I år var de mest alvorlige skader et brækket kraveben og en punkteret lunge.