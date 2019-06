700 SAS-ansatte klager over ledelsesstilen

700 ansatte hos SAS har angiveligt skrevet under på et brev til ledelsen, hvori de klager over ledelsesstilen i selskabet. Det skriver den svenske tv-station SVT, der har set brevet.

- Vi bliver trykket ned af en stor og dyr administration, som praktiserer "management by fear" (ledelse gennem frygt, red.), siger en anonym initiativtager til brevet til SVT.

Alle 700 underskrivere er anonyme. Ifølge initiativtagerne skyldes det frygt for repressalier, hvis det bliver kendt, at man har kritiseret selskabet.

Det er ikke lykkedes SVT at få en kommentar fra SAS.

Tv-stationen har dog set et svar på selskabets interne netværk fra stabschef Carina Malmgren-Heander.

- Jeg vil gerne takke for dit engagement, det er dejligt at se. Jeg er positiv over, at vi har det samme mål i tankerne, som handler om et rentabelt og vellykket SAS på langt sigt, skriver hun ifølge SVT.

SAS var i fokus i slutningen af april til begyndelsen af maj, hvor selskabets nordiske piloter strejkede.

Det betød godt 4000 aflyste flyvninger, hvilket berørte cirka 380.000 passagerer.