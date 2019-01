75-årig skulle til Polen: Endte på Malta

Det var først, da taxachaufføren snakkede et andet sprog, at den ældre herre fandt ud af, at han var endt i et helt andet land

En 75-årig pensionist fra Polen blev noget forvirret, da han for halvanden uge siden forsøgte at praje en taxa til at køre ham hjem fra lufthavnen, fordi taxachaufføren snakkede et sprog, som den ældre herre ved navn Pawel Lawreniuk ikke forstod.

Og forvirringen blev kun endnu større, da den 75-årige efterfølgende fandt ud af, at han slet ikke befandt sig i Gdansk i det nordlige Polen, som han troede, men i stedet var blevet fløjet til østaten Malta i Middelhavet - mere end 2000 kilometer væk fra sin hjemby.

Det skriver Bradford Telegraph & Argus.

Det betyder, at Pawel Lawreniuk faktisk var endt længere væk fra sit hjem, end inden han stod på flyet, som fløj fra den engelske by Bradford, hvor han havde besøgt sin datter henover julen.

- Jeg græd. Jeg var bange. Han var i et fremmed land, et fremmed sted. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne ske, at han kom hele vejen til Malta, siger Pawel Lawreniuks rystede 34-årige datter, Lucyna Lawreniuk, til det britiske medie.

'Vi undskylder ulejligheden'

Det var meningen, at den 75-årige skulle flyve med Ryanair til den polske by fra Leeds Bradford-lufthavnen søndag den 6. januar klokken 06.50 lokal tid, men af endnu uvisse årsager endte han altså om bord et helt andet Ryanair-fly.

Lycyna Lawreniuk fortæller, at det første, hun gjorde, var at dobbelttjekke sin fars billet, men der stod - som forventet - Gdansk på den, og derfor undrer hun sig over, at hendes far ikke blev stoppet, da han forsøgte at boarde et forkert fly.

Swissport, som står for boardingen af Ryanairs fly i Leeds Bradford-lufthavnen, bekræfter, at den polske mand endte på det forkerte fly, og en talsperson siger følgende:

- Passageren havde gennemgået alle sikkerhedstjek i lufthavnen, før han boardede flyet og havde et gyldigt pas, som blev tjekket. Vi undersøger, hvordan det kunne ske og gennemgår sikkerhedsprocedurerne med alt vores mandskab. Vi undskylder ulejligheden overfor hr. Lawreniuk.

Den 75-årige polak kom på et fly til Gdansk fra Malta senere samme dag og landede i Polen godt 14 timer efter, at han boardede det forkerte fly i den engelske lufthavn.

