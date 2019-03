82 ture dagligt: Her er verdens travleste flyrute

Der er gang i den mellem Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia, og Singapore.

Flyruten mellem de to byer er nemlig blevet udråbt til verdens travleste, fordi det er mellem de to byers lufthavne, at der er flest flyafgange.

Hele 82 fly letter og lander hver dag for at transportere passagerer mellem byerne - en tur, der ikke tager mere end mellem 55-65 minutter at flyve ifølge Momondo og koster omkring 50 dollars (331 kroner) i gennemsnit.

Årligt er der 30.187 flyvninger på ruten, der også er en af verdens korteste, internationale, ruter.

Nummer to og tre er henholdsvis ruten mellem Hong Kong og Taipei med 28.447 flyvninger om året og turen mellem Singapore og Jakarta med 27.046 flyvninger årligt.

Rangeringen er lavet af OAG.

Flest i Asien

Det er asiaterne, der rejser mest ifølge rangeringen.

I top-20 er hele 15 af verdens travleste, internationale, ruter i Asien.

Når det kommer til de lange ture, så er de travleste at finde i Nordamerika, hvor ruten mellem New York og San Francisco topper listen med 15.500 flyvninger årligt.

Den travleste indenrigsrute er i Sydkorea. Her er der omkring 80.000 årlige ture mellem Jeju International Airport og Seoul Gimpo. Det er over 200 ture dagligt.

Til sammenligning har den travleste europæiske indenrigsrute 'kun' 19.000 flyvninger. Det er turen mellem Barcelona og Madrid i Spanien.

Top-10: De travleste internationale ruter

1. Kuala Lumpur-Singapore

2. Hong Kong-Taipei

3. Jakarta-Singapore

4. Hong Kong-Shanghai Pudong

5. Jakarta-Kuala Lumpur

6. Incheon, Sydkorea, til Kansai, Japan

7. LaGuardia, NYC, til Toronto Pearson

8. Hong Kong-Incheon, Sydkorea

9. Bangkok-Singapore

10. Dubai-Kuwait

Top-10: Travleste internationale ruter til/fra eller i Europa

1. London Heathrow-JFK, New York

2. Dublin-London, Heathrow

3. Amsterdam-London, Heathrow

4. Stockholm-Oslo

5. Stockholm-København

6. København-Oslo

7. Lissabon-Madrid

8. Stockholm-Helsinki

9. London Heathrow-München

10. Barcelona-London Gatwick