850 kroner i gebyr: Autokorrektur ændrede passagers navn til 'lunken'

En uheldig flypassager kan ende med at betale et gebyr på knap tre gange prisen på den oprindelige billet.

Det sker efter, at autokorrekturen rettede irske Luke Bradleys navn til 'Lukewarm' (lunken på dansk, red,), da han bookede billetten.

Det skriver The Independent.

'Mit fornavn er skrevet ned som Lukewarm (Lunken, red.) Bradley. Jeg har ikke skrevet det. Det er ikke engang et navn'.

'Gabi, senior-kundeservicerepræsentanten, insisterer på at Lukewarm er et navn', skriver ireren på Twitter.

Current update....Gabi the senior customer service rep insisting Lukewarm is a name #ryanair @Ryanair pic.twitter.com/6krAOiqfOM — Luke Bradley (@chopperbrad) 8. marts 2019

Luke Bradley har siden klaget til Ryanair for at få ændret sit fornavn, men flyselskabet kræver et gebyr på 115 euro - 850 kroner - for at foretage ændringen.

Uhyrligt

Normalt kan man indenfor 48 timer rette mindre navnefejl, mens man derefter skal betale det store gebyr.

Uheldigvis for Luke Bradley mener Ryanair, at dette vil kræve en fuld navneændring, mens han også var for langsom i optrækket og ventede hele ni dage med at klage.

Det har dog ikke mildnet ireren.

- Det er uhyrligt, at de ikke kan ændre dette, siger han til The Independent.

Hos Ryanair har man dog ikke tænkt sig at ændre på reglerne.

- Det er hver kundes ansvar at sikre, at navnet på bookingen svarer til navnet på deres pas, og vi tilbyder en 48 timers frist for at rette mindre bookingfejl, lyder det fra en repræsentant fra flyselskabet.

