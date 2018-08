875 paniske turister evakueret: Færge i danskerparadis brød i brand

Befandt du, eller nogen du kender, sig på båden og har du kendskab til episoden? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller mail til 1224@eb.dk

875 turister og 141 besætningsmedlemmer blev tidligt onsdag evakueret, da en færge brød i brand nær klippeøen Hydra tæt på Athen på vej til ferieøen Kreta.

Det skriver Reuters.

Færgen ved navn 'The Eleftherios Venizelos' tilkaldte kystvagten omkring midnat, da en bil angiveligt var brudt i brand, og myndigheden hastede derfor hurtigt afsted med både redningsskibe og helikoptere.

- Det var en massiv redningsaktion, og alt forløb efter planen, siger kystvagtens talsmand, Nikos Lagdianos, til Reuters og fortæller samtidig, at ingen umiddelbart er kommet til skade i forbindelse med hændelsen.

Vejrtrækningsproblemer

Kystvagten fik eftersigende ledet færgen tilbage til den nærliggende havneby Piræus, hvor flere vidner ifølge Reuters så passagerer i redningsveste blive evakueret, mens røgen sev ud af skibet.

- Det var svært at trække vejret, foræller en passager ved navn Narassa til Skai TV, mens en anden passager fortæller, at han hørte et 'brag' kort før, han fik at vide, han skulle finde en redningsvest.

Brandvæsenet stod klar, da skibet nåede frem til Piræus, og alle passagerer var blevet evakueret klokken 7 i morges lokal tid.

Det er uvist, hvad årsagen til branden er, men myndighederne bekræfter, at en af de mere 200 køretøjer om bord på skibet kan være årsagen.

På flere billeder kan man se passagerer blive evakueret fra skibet.

Foto: Petros Giannakouris/AP

