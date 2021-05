Åbner 26 ruter: Ryanair i massiv satsning på Billund

Billund Lufthavn får travlt den kommende tid.

På et online pressemøde har det irske lavprisflyselskab Ryanair netop meddelt, at det åbner en base i Jyllands største lufthavn efter flere års fravær.

I alt er planlagt 26 ruter, hvoraf 16 er nye ruter. Det giver 69 ugentlige flyvninger.

Blandt ruterne er Barcelona, Bruxelles, Dublin, London, Milano, München, Rom og Sevilla.

Ryanair åbner basen og de nye ruter fra slutningen af oktober, og ifølge Check-in medfører satsningen fra den irske flygigant, at to Boeing 737-fly fremover vil være fast stationeret i den danske lufthavn.

Ud af skammekrogen

Nyheden kommer seks år efter, at Ryanair lukkede sin base i Billund.

Det skete efter en strid med danske fagbevægelse, der ønskede at forhandle en overenskomst på plads med Ryanair i København.

Det ville Ryanair ikke, og så blev der varslet konflikt, og det irske flyselskab endte med at lukke sin base i Billund og droppe den planlagte base i København.

I dag er Ryanair et andet sted, fortæller Eddie Wilson ifølge Ritzau, der skriver, at lavprisflyselskabet nu er klar til at indgå danske aftaler.

- I en tid, hvor andre flyselskaber skærer ned på medarbejdere, er vi glade for at investere yderligere i både mennesker og lufthavne i Europa, og vi ser frem til at starte rekrutteringen af de nye roller meget snart.

Ryanairs investering vil ifølge InsideFlyer resultere i 350.000 flere passagerer igennem lufthavnen og nær ved 100.000 nye turister til Danmark, hvoraf en stor del af de udenlandske gæster vil ankomme i vinterhalvåret.