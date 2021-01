Åbner biograf på øde ø

Dette års Göteborg Film Festival bliver alt andet end normalt.

På grund af corona kommer der hverken til at være fester eller fyldte biografsale.

Og så gælder det om at tænke kreativt, hvilket man må sige, at arrangørerne har gjort.

Den svenske filmfestival vil nemlig sørge for, at en udvalgt biograffan tilbringer syv dage alene på en øde ø i Skagerrak.

Her vil der være adgang til alle festivalens 60 premierfilm.

Personen skal bo i det røde fyrtårn, der står som et ensomt tegn på menneskeliv på øen, og må hverken medbringe telefon, computer, bøger eller andre distraktioner.

Det skriver CNN.

Skal det være dig?

Den uortodokse biografoplevelse finder sted fra 30. januar til 6. februar, så man må håbe, at der er styr på varme og isolering i det gamle fyrtårn, der blev bygget i 1868.

Göteborg Film Festival har døbt oplevelsen The Isolated Cinema (den isolerede biograf), og du kan søge om at blive udvalgt til at tage ud på øen via dette link.

Festivalens kunstneriske leder Jonas Holmberg kalder den vindblæste ø for 'et af de smukkeste og mest dramatiske steder, jeg kender'.

Han fortæller til CNN, at pandemien har fået folk til at søge mod filmverdenen for komfort, og at dette er inspirationen til det anderledes tiltag.

- Vi er interesserede i, hvordan folks forhold til film har ændret sig under disse omstændigheder, og vi ønsker at udforske dette ved at tage det til det ekstreme og isolere en person på en lille klippe i havet i en uge med film som eneste selskab.

